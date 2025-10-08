Белорусский дизайнер за $2000 продает обычный камень 8.10.2025, 17:32

Автор называет его протестом против одноразового потребления.

Белорусский дизайнер Егор Жданович отметился очередным концептуальным перформансом. На этот раз в центре внимания оказалась не одежда, а самый обыкновенный камень. Егор нанес на него свою гравировку и продает за $2000.

Возможно, прямо сейчас это самый дорогой камень в Беларуси (если не считать драгоценностей). Арт-объект называется «Нарочанский валун», он помещен в красивую дизайнерскую шкатулку с бархатным дном. В общем-то, сказать про него больше и нечего: камень как камень.

Чем-то подобным в разное время промышляли многие современные художники и модные бренды: вспомнить можно хотя бы кирпичи от Supreme. Чтобы выйти за рамки шутки, дизайнер заморочился и снял для камня настоящий модный кампейн с танцорами в белых мантиях.

«Камень — протест против нормы и одноразового потребления, где идея умирает в первой партии. Он символ силы, постоянства и ценности не массового, а осознанного выбора», — говорится в описании ролика.

О своем эпатажном проекте Егор Жданович чуть подробнее рассказал Onlíner. Почему именно камень? Просто потому, что вряд ли можно было найти предмет еще примитивнее. Камень, которому предстояло искусственным путем добавить ценности, Егор нашел во время отдыха с друзьями на Нарочи полгода назад, но позже заменил на другой, с той же локации. Говорит, что второй камень просто выглядел эстетичнее.

— Почему «Нарочанский валун»? Во-первых, потому что он действительно с Нарочи, во-вторых, потому что Нарочь — самое популярное озеро Беларуси, а я обожаю Беларусь, мне нравится про нее рассказывать с помощью каких-то стильных, прикольных вещей. Моя мечта: чтобы про Беларусь говорили во всем мире. И я сам хочу позиционировать себя именно как белорусского дизайнера.

Изначально камень должен был продаваться за $1000. Цена подскочила в тот момент, когда Егор понял, что потратил на сам проект гораздо больше. На видео ушло 2200 рублей, около 700 стоила шкатулка, которую сделал мастер из Бреста. Гравировка — тоже удовольствие недешевое, мало кто в принципе хотел за подобный заказ браться. Общая сумма затрат — примерно 4500 рублей. Стоило оно того?

— Камень уже собрал достаточно много комментариев. Недавно ролик, видимо, залетел на аудиторию постарше: вот там люди в основном шутят про то, что «безработному человеку делать нечего». Всерьез купить пока никто не пытался. Написала одна девушка, я уже успел обрадоваться, но она вскоре удалила диалог. На самом деле, мне уже даже жаль с ним расставаться, учитывая тот объем работы, который был проделан. Но продать все-таки тоже хочу: хотя бы чтобы доказать, что это возможно. Про этот камень я еще снимаю большое видео на YouTube, если покупатель найдется, он в него тоже попадет.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com