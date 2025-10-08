США уже побеждали в технологической гонке 8.10.2025, 17:33

Пример давнего соперничества с Японией важен в борьбе с Китаем.

В Вашингтоне снова растет тревога. Американские политики опасаются, что Китай обгонит США в ключевых технологиях — от искусственного интеллекта до робототехники. Подобные страхи уже звучали в 1980-х, когда угрозой считалась Япония. Тогда Токио казался непобедимым — японские автомобили и электроника доминировали на мировом рынке, а США казались обреченными на упадок, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).

Однако к середине 1990-х Америка вновь вырвалась вперед благодаря гибкости и открытому рынку. Вместо протекционизма США сделали ставку на конкуренцию и инновации. Именно это позволило стране стать лидером компьютерной эры и вытеснить Японию.

Сегодня, предупреждают эксперты, Вашингтон забывает уроки прошлого. Политика жесткого вмешательства — включая требования президента США Дональда Трампа к технологическим компаниям и введение пошлин на экспорт чипов в Китай — грозит подорвать главный источник американского успеха — динамичную, открытую экономику.

Опыт Японии показывает, что модель, основанная на координации бизнеса и государства, эффективна только на этапе развития. Китай сегодня повторяет этот путь, государственные субсидии, контроль над частным сектором и централизованное управление приводят к снижению инновационной активности и стагнации производительности.

Главный урок, считают аналитики, — не закрываться от мира, а укреплять связи с союзниками и поддерживать конкуренцию. США выигрывали тогда, когда позволяли новым компаниям — от Microsoft до Google — расти самостоятельно, а не под контролем гигантов.

Чтобы не проиграть Китаю, Америка должна не строить «экономическую крепость», а сохранять то, что всегда делало ее сильной — открытость, конкуренцию и веру в инновации.

