США уже побеждали в технологической гонке
- 8.10.2025, 17:33
Пример давнего соперничества с Японией важен в борьбе с Китаем.
В Вашингтоне снова растет тревога. Американские политики опасаются, что Китай обгонит США в ключевых технологиях — от искусственного интеллекта до робототехники. Подобные страхи уже звучали в 1980-х, когда угрозой считалась Япония. Тогда Токио казался непобедимым — японские автомобили и электроника доминировали на мировом рынке, а США казались обреченными на упадок, пишет Foreign Affairs (перевод — сайт Charter97.org).
Однако к середине 1990-х Америка вновь вырвалась вперед благодаря гибкости и открытому рынку. Вместо протекционизма США сделали ставку на конкуренцию и инновации. Именно это позволило стране стать лидером компьютерной эры и вытеснить Японию.
Сегодня, предупреждают эксперты, Вашингтон забывает уроки прошлого. Политика жесткого вмешательства — включая требования президента США Дональда Трампа к технологическим компаниям и введение пошлин на экспорт чипов в Китай — грозит подорвать главный источник американского успеха — динамичную, открытую экономику.
Опыт Японии показывает, что модель, основанная на координации бизнеса и государства, эффективна только на этапе развития. Китай сегодня повторяет этот путь, государственные субсидии, контроль над частным сектором и централизованное управление приводят к снижению инновационной активности и стагнации производительности.
Главный урок, считают аналитики, — не закрываться от мира, а укреплять связи с союзниками и поддерживать конкуренцию. США выигрывали тогда, когда позволяли новым компаниям — от Microsoft до Google — расти самостоятельно, а не под контролем гигантов.
Чтобы не проиграть Китаю, Америка должна не строить «экономическую крепость», а сохранять то, что всегда делало ее сильной — открытость, конкуренцию и веру в инновации.