закрыть
8 октября 2025, среда, 17:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси упростили процедуру переноса мобильных номеров

  • 8.10.2025, 17:40
В Беларуси упростили процедуру переноса мобильных номеров

Перейти в другую сеть теперь можно в течение дня.

В Беларуси стало проще переносить номера в сеть других операторов. Об этом рассказал начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун.

Постановлением № 540 в Беларуси утверждено положение об условиях равного доступа операторов электросвязи к единой сети. Второе изменение — четко установлен порядок переноса номера.

— Если абонент решил перенести номер и подал заявление до 14.00, например, сегодняшнего дня, а оператор не имеет к нему никаких претензий, то к исходу дня абонент может перейти в другую сеть. С этим ранее возникали определенные проблемы. Так, на следующий день могла быть насчитана очередная часть абонентской платы и у оператора была причина не отпускать абонента. Теперь же таких проблем не будет, — пояснил Дмитрий Корзун.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук