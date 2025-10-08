В Беларуси упростили процедуру переноса мобильных номеров 8.10.2025, 17:40

Перейти в другую сеть теперь можно в течение дня.

В Беларуси стало проще переносить номера в сеть других операторов. Об этом рассказал начальник управления электросвязи и регулирования радиочастотного спектра Министерства связи и информатизации Дмитрий Корзун.

Постановлением № 540 в Беларуси утверждено положение об условиях равного доступа операторов электросвязи к единой сети. Второе изменение — четко установлен порядок переноса номера.

— Если абонент решил перенести номер и подал заявление до 14.00, например, сегодняшнего дня, а оператор не имеет к нему никаких претензий, то к исходу дня абонент может перейти в другую сеть. С этим ранее возникали определенные проблемы. Так, на следующий день могла быть насчитана очередная часть абонентской платы и у оператора была причина не отпускать абонента. Теперь же таких проблем не будет, — пояснил Дмитрий Корзун.

