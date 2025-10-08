закрыть
Чему НАТО может научиться у Украины

  • 8.10.2025, 17:46
Чему НАТО может научиться у Украины

Опыт ВСУ радикально меняет представления о современной войне.

За три с половиной года конфликта украинская армия, уступающая России по численности и ресурсам, выстроила систему CEPA (перевод — сайт Charter97.org).

Лаборатории боевых дронов стали важнейшим элементом этой системы. В них беспилотники ремонтируют, модернизируют и адаптируют к нуждам фронта. Благодаря этому цикл обновления техники сократился до трех-четырех месяцев, а эффективность боевых FPV-дронов выросла с 30% до 70%.

«Мы первыми видим проблемы и находим решения. Главная цель — обеспечить боеготовность», — объясняет руководитель одной из мастерских. По словам офицеров, близость лабораторий к линии фронта позволяет быстро менять частоты, обходя вражеские системы радиоэлектронной борьбы.

Реформы децентрализованных закупок, внедренные в Украине, также ускорили процесс. Командиры могут самостоятельно приобретать дроны, системы РЭБ и другую технику. Производители адаптируют разработки под конкретные боевые запросы.

Полковник Павел Палица, ответственный за программу в Офисе президента Украины, отмечает, что интерес к украинскому опыту уже проявляют столицы ЕС и НАТО.

Однако технологическое превосходство обеспечивают не только машины, но и люди. «Технология — это инструмент силы, но все решает человек», — говорит майор Ольга Мелешина из Командования сил беспилотных систем.

Украинский опыт может стать ценным уроком для НАТО, особенно на фоне растущих дроновых атак России в рамках гибридной войны против Европы. Совместные программы и обмен тактиками помогут альянсу подготовиться к будущим конфликтам.

