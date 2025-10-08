Ученые рассказали, почему люди сплетничают 8.10.2025, 18:07

Исследования показывают, что более 65% наших разговоров посвящены другим людям.

Задолго до соцсетей сплетни уже управляли репутаций людей — иногда с фатальной точностью. Они разжигали охоту на ведьм в Салеме и служили скрытым двигателем социальных перемен, пишет журнал TIME (перевод — сайт Charter97.org).

Исследования показывают, что более 65% наших разговоров посвящены другим людям. И хотя кажется, что мы болтаем без последствий, на деле за этим стоит удивительно точный расчет. Как выяснили ученые из Университета Брауна люди интуитивно оценивают, с кем безопасно делиться слухами, а с кем — нет.

В лабораторных экспериментах участникам показывали маленькие социальные сети и просили делиться информацией так, чтобы она не дошла до объекта сплетни. Выяснилось, что люди учитывают два неочевидных параметра: социальную дистанцию до цели и популярность собеседника. Мы редко сплетничаем с друзьями цели — особенно если они известны и влиятельны — и чаще делимся слухами с теми, кто далеко от объекта и при этом социально активен.

Даже в реальных студенческих сообществах участники создавали в голове «социальные карты», предсказывая, куда распространится информация.

Ученые делают вывод, что сплетни — это не моральная слабость, а форма социального интеллекта. Умение управлять информацией и оценивать риски помогает людям выживать и сохранять репутацию.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com