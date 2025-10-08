закрыть
8 октября 2025, среда, 19:08
ВСУ начали использовать новые французские ракеты против дронов

  • 8.10.2025, 18:13
  • 1,666
ВСУ начали использовать новые французские ракеты против дронов

Система разработана для борьбы с российскими беспилотниками «Шахед».

В Украине начали применять новые противодроновые ракеты компании Thales. 70-миллиметровая управляемая ракета оснащена специальной боевой частью FZ123, создающей в воздухе облако из тысяч стальных шариков, способных уничтожать несколько дронов одновременно, пишет TWZ (перевод — сайт Charter97.org).

Система разработана для борьбы с российскими беспилотниками «Шахед» и может поражать цели на высоте до трех километров. Ракеты запускаются как с воздуха — с вертолетов, адаптированных под стандарты НАТО, — так и с земли, с помощью комплексов VAMPIRE, установленных на Humvee.

Производство ведется на заводе Thales в бельгийском городе Эрсталь. По данным компании, боеголовка содержит около килограмма взрывчатки, которая при подрыве создает смертоносное облако радиусом до 25 метров. В отличие от обычных ракет, новая модель оснащена лазерным наведением и датчиками сближения.

Thales планирует выпустить 3,500 ракет FZ123 до конца года и увеличить объем производства до 10,000 в год к 2026-му. Стоимость одной ракеты оценивается примерно в 15–20 тысяч долларов — значительно дешевле, чем управляемые ракеты класса Sidewinder или AMRAAM.

Интерес к системе проявляют и другие страны НАТО, особенно после участившихся случаев проникновения российских дронов в воздушное пространство Польши, Дании и Норвегии.

По словам представителей Thales, Украина уже запросила дополнительные поставки новых противодроновых ракет.

