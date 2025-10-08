Вольфович высказался о залете беспилотников в Беларусь 2 8.10.2025, 18:24

2,016

Александр Вольфович

Дроны все чаще замечают у восточной границы.

Государственный секретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович назвал причины залета беспилотников на территорию Беларуси, сообщает БелТА.

«Мы фиксируем, что каждые сутки Россия и Украина применяют на своей территории большое количество беспилотных летательных средств», - отметил Александр Вольфович.

По его словам, российская группировка средств радиоэлектронной борьбы влияет на траекторию полета этих беспилотников.

«По объективным причинам часть этих беспилотников залетает на восточные границы нашего государства. Это не значит, что мы этого не видим», - подчеркнул госсекретарь Совбеза.

По словам Александра Вольфовича, белорусская группировка средств РЭБ не дает беспилотникам летать произвольно по территории Беларуси, и если существует угроза важным объектам, городам, людям, то в небо поднимается боевая авиация и применяется оружие уничтожения и подавления беспилотников.

