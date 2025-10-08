закрыть
8 октября 2025, среда, 19:09
Космические туристы вернулись на Землю после полета на корабле Blue Origin

  • 8.10.2025, 18:30
Космические туристы вернулись на Землю после полета на корабле Blue Origin
иллюстративное фото

Шесть туристов успешно приземлилась на западе штата Техас.

Спускаемая капсула американской многоразовой ракеты New Shepard в среду после суборбитального коммерческого полета с экипажем в составе шести туристов успешно приземлилась на западе штата Техас, сообщила компания-разработчик Blue Origin.

В состав экипажа NS-36 входили медиа-предпринимательница из Казахстана Данна Карагусова, которая стала первой казахстанкой, отправившейся в космос; бизнесмен в сфере франчайзинга Джефф Элджин, инженер и исследователь доктор Клинт Келли III, предприниматель и исследователь Аарон Ньюман, инвестор Виталий Островский, а также один неназванный участник, пожелавший остаться анонимным.

Запуск New Shepard был осуществлен со стартовой площадки Corn Ranch около города Ван-Хорн на западе штата Техас в 09:41 по времени Восточного побережья США (в 16:41 по Москве). Полет продлился около 11 минут.

Многоразовая ракета New Shepard, созданная для коммерческих туристических полетов на границу космоса, состоит из одноступенчатого 18-метрового носителя и спускаемой капсулы, предназначенной для шести человек. Она оснащена системой аварийного спасения и парашютами.

После вертикального разгона продолжительностью 110 секунд от носителя отделяется спускаемый аппарат, который по инерции набирает высоту примерно до 105 км, то есть чуть выше линии Кармана. В общей сложности капсула с космическими туристами находится на высшей точке полета около трех минут.

Линия Кармана — высота над уровнем моря, которая условно принимается в качестве границы между атмосферой Земли и космосом. В соответствии с определением Международной авиационной федерации (ФАИ), линия находится на высоте 100 км. В этой связи пассажиры капсулы могут претендовать на звание астронавта, не совершая при этом орбитального полёта.

После снижения капсула совершила мягкую посадку с использованием парашютной системы. А ракета-носитель NS-5 осуществила самостоятельный спуск и вертикальную посадку с помощью маршевого двигателя в районе стартовой площадки.

Стоимость полета для космических туристов на New Shepard оценивается в $500 тыс.

С учетом нынешнего запуска в рамках программы New Shepard с 2021 года уже осуществлено 16 успешных суборбитальных миссий с экипажем, на границе между атмосферой Земли и космосом побывали 80 туристов.

