закрыть
8 октября 2025, среда, 19:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ уничтожили танк, мотоциклы, склад и БПЛА российских оккупантов

  • 8.10.2025, 18:38
ВСУ уничтожили танк, мотоциклы, склад и БПЛА российских оккупантов
иллюстративное фото

Видео.

Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожают технику врага и проводят «осенний сезон охоты» на оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ликвидировали вражеского мотоциклиста, еще один мотоцикл в лесу, замаскированный танк, пушку, блиндажи, вражеские БПЛА и склад боеприпасов.

«На открытой местности, в посадках или между домами населенных пунктов - обнаруживаем врага и ликвидируем сбросом», - комментируют бойцы под видео.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук