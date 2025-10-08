ВСУ уничтожили танк, мотоциклы, склад и БПЛА российских оккупантов
- 8.10.2025, 18:38
Видео.
Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожают технику врага и проводят «осенний сезон охоты» на оккупантов на одном из направлений.
Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ликвидировали вражеского мотоциклиста, еще один мотоцикл в лесу, замаскированный танк, пушку, блиндажи, вражеские БПЛА и склад боеприпасов.
«На открытой местности, в посадках или между домами населенных пунктов - обнаруживаем врага и ликвидируем сбросом», - комментируют бойцы под видео.