ВСУ уничтожили танк, мотоциклы, склад и БПЛА российских оккупантов 8.10.2025, 18:38

иллюстративное фото

Видео.

Бойцы Третьего армейского корпуса уничтожают технику врага и проводят «осенний сезон охоты» на оккупантов на одном из направлений.

Как сообщает Цензор.НЕТ, бойцы ликвидировали вражеского мотоциклиста, еще один мотоцикл в лесу, замаскированный танк, пушку, блиндажи, вражеские БПЛА и склад боеприпасов.

«На открытой местности, в посадках или между домами населенных пунктов - обнаруживаем врага и ликвидируем сбросом», - комментируют бойцы под видео.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com