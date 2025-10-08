В Беларуси появится новый спортивный канал

В Беларуси появится новый спортивный канал2
- 8.10.2025, 19:06
Он начнет вещание уже в пятницу.
ЗАО «Столичное телевидение» объявило о запуске специализированного спортивного телеканала «Спорт ТВ».
Спортивный контент будет выделен из эфира СТВ в отдельный канал, который сосредоточится на трансляциях ведущих международных соревнований и знаковых событий в белорусском спорте.
Старт вещания запланирован на 10 октября – в 16.45 начнется трансляция отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 с участием сборных Казахстана и Лихтенштейна.
Канал будет доступен через кабельных операторов по всей стране на 11-й кнопке.