8 октября 2025, среда, 19:35
В Беларуси появится новый спортивный канал

  • 8.10.2025, 19:06
Он начнет вещание уже в пятницу.

ЗАО «Столичное телевидение» объявило о запуске специализированного спортивного телеканала «Спорт ТВ».

Спортивный контент будет выделен из эфира СТВ в отдельный канал, который сосредоточится на трансляциях ведущих международных соревнований и знаковых событий в белорусском спорте.

Старт вещания запланирован на 10 октября – в 16.45 начнется трансляция отборочного турнира футбольного чемпионата мира-2026 с участием сборных Казахстана и Лихтенштейна.

Канал будет доступен через кабельных операторов по всей стране на 11-й кнопке.

