Еврокомиссия хочет развернуть ударные дроны у границ с Беларусью и Россией 1 8.10.2025, 19:12

На случай начала конфликта.

Еврокомиссия выступает за развертывание ударных беспилотников у границ с Россией и Беларусью в рамках программы милитаризации ЕС «на случай начала конфликта». Об этом заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая в Страсбурге на слушаниях в Европарламенте по инцидентам с неопознанными БПЛА над Европой. В своем аккаунте в сети X он подчеркнул: «Давайте не будем затягивать с разработкой наших европейских возможностей по борьбе с беспилотниками для прифронтовых стран на востоке и всего ЕС».

По его мнению, странам восточного фланга НАТО необходимо предусмотреть и развертывание ударных беспилотников, «чтобы поражать наземные цели в случае вторжения противника». В реализации этих планов, подчеркнул он, следует использовать «украинский опыт». По мнению чиновника, создание системы обнаружения дронов возможно уже в течение года, но для полноценной сети, способной уничтожать цели на суше и на море, потребуется больше времени и значительно больше ресурсов. По его словам, программа защиты Польши и стран Балтии обойдется примерно в €1 млрд, передает The Moscow Times.

Ранее «подвис в воздухе» проект создания «стены от дронов», которая должна защитить ЕС от беспилотников. Он до сих пор не получил согласования. Разногласия по этому вопросу обострились на недавней встрече лидеров ЕС и саммите Европейского политического сообщества в Копенгагене. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил: «Дроны и защита от них – это приоритет. Но мы должны четко понимать: идеальной стены для Европы не существует. Мы говорим о 3000-километровой границе. Возможно ли ее полностью закрыть? Ответ – нет». Канцлер Германии Фридрих Мерц, как сообщает Politico, выступил против инициативы в «очень резких выражениях».

Часть экспертов и политиков скептически оценивает проект. Член комитета Европарламента по обороне Ханна Нойманн заявила, что «стена от дронов» не решит более глубоких проблем: «Она не защитит нас от кибератак, не поможет с производством боеприпасов или структурой принятия решений». Противоречия связаны и с финансированием: восточные страны ЕС хотят строить систему за счет общеевропейских средств, тогда как лидеры южных стран, включая премьер-министра Италии Джорджу Мелони и главу правительства Греции Кириакоса Мицотакиса, настаивают, что оборонные проекты должны приносить пользу всему союзу, а не только его восточному флангу.

