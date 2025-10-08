закрыть
Залужный: Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны

1
  • 8.10.2025, 19:18
Залужный: Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны
Валерий Залужный
Фото: Reuters

Эк-главком ВСУ раскритиковал медиа за распространение информации о его «подготовке к выборам».

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный раскритиковал украинские медиа, которые распространяли информацию о том, что он якобы формирует команду для выборов, приглашая туда военных.

«Я не признаю никаких идей проведения выборов во время войны. Каждый, кто получает предложение от якобы моей фамилии присоединиться к любым процессам через любую организацию, должен сообщить об этом в правоохранительные органы. Я не создаю ни штабов, ни партий и принципиально не имею никаких связей с любой политической силой», — написал Залужный в соцсетях.

Посол заявил, что украинские медиа, имея возможность проверять информацию, «моментально разносят фейки в воюющей стране» и делают это синхронно с российской пропагандой.

По словам Залужного, используя анонимные источники, РФ «распыляет наше общество и готовит нас к выборам, но в государственную думу страны, которая нас убивает».

«Жаль, что именно наши СМИ не доносят до граждан Украины стратегию, в результате которой мы получим хотя бы возможность проведения самих выборов. Однако благодаря им мы знаем все о рейтингах, партиях, штабах и даже о том, кому стоит или не стоит заниматься политикой», — заявил дипломат.

Он также отметил, что пока идет война, выборы в Украине в ее государственные органы «невозможны».

