Британцы столкнулись с нашествием божьих коровок 1 8.10.2025, 19:35

Они ищут места для зимовки.

Жители Великобритании столкнулись с нашествием божьих коровок, которые проникают в дома, пугая людей, пишет Daily Star.

Эксперты объясняют поведение насекомых простым естественным циклом. Профессор Тим Коулсон рассказал, что божьи коровки ищут места для зимовки.

«Они впадают в диапаузу — нечто вроде зимней спячки — и замедляют метаболизм, чтобы экономить энергию. В дикой природе они выбирают укрытия под корой деревьев, в листьях или других защищённых местах», — пояснил ученый.

Макс Барклай, старший куратор отдела жуков в Музее естественной истории, отметил, что некоторые виды божьих коровок впадают в спячку большими группами, а в отсутствие естественных укрытий они могут искать дома.

Несмотря на то, что божьи коровки могут переносить грибковые инфекции, специалисты успокаивают, что они не опасны для человека.

