Британцы столкнулись с нашествием божьих коровок

Британцы столкнулись с нашествием божьих коровок1
- 8.10.2025, 19:35
Они ищут места для зимовки.
Жители Великобритании столкнулись с нашествием божьих коровок, которые проникают в дома, пугая людей, пишет Daily Star.
Эксперты объясняют поведение насекомых простым естественным циклом. Профессор Тим Коулсон рассказал, что божьи коровки ищут места для зимовки.
«Они впадают в диапаузу — нечто вроде зимней спячки — и замедляют метаболизм, чтобы экономить энергию. В дикой природе они выбирают укрытия под корой деревьев, в листьях или других защищённых местах», — пояснил ученый.
Макс Барклай, старший куратор отдела жуков в Музее естественной истории, отметил, что некоторые виды божьих коровок впадают в спячку большими группами, а в отсутствие естественных укрытий они могут искать дома.
Несмотря на то, что божьи коровки могут переносить грибковые инфекции, специалисты успокаивают, что они не опасны для человека.