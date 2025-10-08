закрыть
8 октября 2025, среда, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Британцы столкнулись с нашествием божьих коровок

1
  • 8.10.2025, 19:35
Британцы столкнулись с нашествием божьих коровок

Они ищут места для зимовки.

Жители Великобритании столкнулись с нашествием божьих коровок, которые проникают в дома, пугая людей, пишет Daily Star.

Эксперты объясняют поведение насекомых простым естественным циклом. Профессор Тим Коулсон рассказал, что божьи коровки ищут места для зимовки.

«Они впадают в диапаузу — нечто вроде зимней спячки — и замедляют метаболизм, чтобы экономить энергию. В дикой природе они выбирают укрытия под корой деревьев, в листьях или других защищённых местах», — пояснил ученый.

Макс Барклай, старший куратор отдела жуков в Музее естественной истории, отметил, что некоторые виды божьих коровок впадают в спячку большими группами, а в отсутствие естественных укрытий они могут искать дома.

Несмотря на то, что божьи коровки могут переносить грибковые инфекции, специалисты успокаивают, что они не опасны для человека.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук