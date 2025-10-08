закрыть
8 октября 2025
Politico: Европейский оборонный гигант пожаловался на дроны-шпионы

  • 8.10.2025, 19:45
  • 1,136
Politico: Европейский оборонный гигант пожаловался на дроны-шпионы
иллюстративное фото

Они летают над секретными заводами.

Европейский производитель вооружений Thales Belgium сообщил о растущем числе беспилотников, замеченных над своими секретными заводами. Руководство компании требует от властей четких правил, позволяющих сбивать или глушить такие дроны, чтобы защитить производство, пишет Politico (перевод — сайт Charter97.org).

«Мы видим все больше дронов по сравнению с предыдущими месяцами», — заявил директор Ален Кеврин. Он отметил, что беспилотники неоднократно замечали над объектом в Льеже — единственным в Бельгии заводом, где разрешено собирать и хранить взрывчатые вещества для 70-миллиметровых ракет.

Угрозы фиксируются и в других странах Европы — Польше, Румынии, Германии, Норвегии и Дании. Некоторые дроны оказались российскими, происхождение других установить не удалось. В ответ власти Дании временно запретили полеты дронов, а НАТО запустило программу Eastern Sentry для укрепления противовоздушной обороны на восточных рубежах.

Компания уже установила системы обнаружения дронов, однако применение глушителей сигналов остается под запретом. «Мы не можем их использовать — это незаконно. Необходимо четко определить, где заканчивается зона ответственности полиции и начинается зона ответственности компании», — подчеркнул Кеврин.

Одновременно концерн фиксирует «невероятный спрос» на свою продукцию. Основная часть ракет Thales сейчас поставляется в Украину. Ракеты, производимые в Херстале и Льеже, способны поражать как крупные беспилотники, так и рои малых дронов.

Чтобы удовлетворить растущий спрос, Кеврин призвал Евросоюз создать координационный орган для совместных оборонных проектов, отметив, что европейская оборонная промышленность нуждается в единой политике закупок и регулирования.

