Вышла книга про фольклор белорусских старообрядцев
- 8.10.2025, 19:55
В книге — 45 аутентичных песен.
Вышла книга Ольги Барышниковой «І даўней так пелі: музычны фальклор старавераў паўночна-заходняй Беларусі». Она посвящена музыкальному фольклору старообрядцев Подвинья, сообщает телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».
В книге — 45 аутентичных песен (их можно послушать в аутентичном исполнении), расшифровки, этномузыкологические комментарии на белорусском, русском и английском языках. А также редкие записи бесед и снимки, собранные или сделанные во время фольклорно-этнографических экспедиций.
Самые ранние аудиозаписи — с 1963 года, а самая старая певица, голос которой можно услышать в издании, — 1890‑х годов рождения. Книга состоит из трех разделов: «Валачобныя песні», «Крутухі, хараводы, пахадушкі», «Лірычныя песні».
Автор книги — этномузыколог, преподаватель традиционного пения Ольга Барышникова, уроженка деревни Германовичи Шарковщинского района.