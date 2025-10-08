Вышла книга про фольклор белорусских старообрядцев 8.10.2025, 19:55

Ольга Барышникова

В книге — 45 аутентичных песен.

Вышла книга Ольги Барышниковой «І даўней так пелі: музычны фальклор старавераў паўночна-заходняй Беларусі». Она посвящена музыкальному фольклору старообрядцев Подвинья, сообщает телеграм-канал «De facto. Беларуская навука».

В книге — 45 аутентичных песен (их можно послушать в аутентичном исполнении), расшифровки, этномузыкологические комментарии на белорусском, русском и английском языках. А также редкие записи бесед и снимки, собранные или сделанные во время фольклорно-этнографических экспедиций.

Самые ранние аудиозаписи — с 1963 года, а самая старая певица, голос которой можно услышать в издании, — 1890‑х годов рождения. Книга состоит из трех разделов: «Валачобныя песні», «Крутухі, хараводы, пахадушкі», «Лірычныя песні».

Автор книги — этномузыколог, преподаватель традиционного пения Ольга Барышникова, уроженка деревни Германовичи Шарковщинского района.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com