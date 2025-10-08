закрыть
8 октября 2025, среда, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

СМИ: Украина получит десятки истребителей F-16 от Бельгии

  • 8.10.2025, 20:13
  • 1,330
СМИ: Украина получит десятки истребителей F-16 от Бельгии

Что известно.

Украина получит от Бельгии дополнительные F-16, на замену которым в страну уже начали поступать первые истребители пятого поколения F-35.

Об этом сообщает Defense Express.

Новенькие F-35, которые Бельгия ждала семь лет, уже прибыли на авиабазу Флорен, где в дальнейшем поступят на вооружение 1-й эскадрильи. Они должны быть готовы для проведения операций по быстрому реагированию уже к 2027 году.

В то же время Бельгия будет держать свои F-16 до 2028 года, когда их полностью заменят истребители пятого поколения.

Старые истребители будут постепенно выводиться из состава воздушных сил страны, после чего их будут отправлять в Украину.

Заказ на поставку Бельгии F-35 выполняет американская Lockheed Martin. Согласно первоначальным договоренностям, первые истребители должны были прибыть еще в 2023 году, однако они были готовы в 2024 году и использовались для подготовки пилотов в США.

Первый F-35, предназначенный именно для передачи сразу Бельгии, выпустили с завода только в начале июня этого года с номером FL009. Первая партия, которую перебросили бельгийцам, состоит из четырех самолетов.

Издание предполагает, что это позволит отправить Украине первые бельгийские F-16 в 2026 году. Это усилит украинский авиапарк и обеспечит защитникам дополнительные вылеты.

Всего Бельгия заказала 34 F-35A - контракт был подписан семь лет назад, в октябре 2018 года. Недавно страна решила, что этого будет мало, и планирует дополнительно заказать еще 11 единиц.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук