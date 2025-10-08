закрыть
Рейтинг доверия к Макрону обвалился до рекордных 14%

4
  • 8.10.2025, 20:17
Рейтинг доверия к Макрону обвалился до рекордных 14%
Эмманюэль Макрон

Опрос.

Рейтинг доверия к французскому президенту Эммануэлю Макрону упал на фоне политической нестабильности, вызванной сменой премьер-министров.

Об этом свидетельствуют данные опроса компании Elabe по заказу издания Les Echos.

Согласно опросу, только 14% французов доверяют способности Макрона эффективно решать проблемы, стоящие перед Францией – на 3 процентных пункта меньше, чем месяц назад.

В целом рейтинг доверия к президенту Франции обвалился на 7 пунктов за два месяца и на 13 – с марта 2025 года.

С рейтингом доверия в 14% Эмманюэль Макрон побил свой рекорд непопулярности и сравнялся с рекордом своего предшественника Франсуа Олланда, которого бывший социалистический глава государства достиг в ноябре 2016 года.

В то же время в целом 82% респондентов сказали, что не доверяют действующему президенту Франции, причем 59% «совсем не доверяют». Для сравнения: в ноябре 2018 года, в разгар протестов «желтых жилетов», совсем не доверяли Макрону 51%.

Президент Elabe Бернар Сананес сказал, что в опросе Макрона чаще всего обвиняли в оторванности от французов, пренебрежении к избирателям и чрезмерном внимании к международным вопросам.

Как известно, политический кризис во Франции обострился с 6 октября, когда недавно назначенный премьер Себастьен Лекорню подал в отставку.

