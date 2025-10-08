В Беларуси на прилавках заметили чипсы с флагом Северной Кореи 8.10.2025, 20:15

Фотофакт.

В интернете появилось видео о том, что в продаже заметили новый вкус чипсов известной марки «Премьер» — «Кимчи рамен». На упаковке продукта изображен флаг Северной Кореи, а продается он в сети строительных гипермаркетов, передает «Онлайнер».

Видео разместил пользователь под ником @vaznahto. На пачке изображена емкость с едой, надписи: «Картофельные чипсы со вкусом кимчи рамен» и «Ограниченная серия», а также флаг Северной Кореи в кружочке с подписью: «Корейская кухня». Производителем указана гомельская компания «Белпродукт» — при этом на сайте предприятия на момент публикации такой вкус чипсов не заявлен.

В комментариях автор видео ответил, что нашел эти чипсы в магазине «ОМА» на «Экспобеле». На сайте торговой сети действительно есть такой продукт — правда, без фото, Цена за пачку указана 3,87 рубля. Мы действительно нашли их в магазине на ул. Каменногорской — на прилавке в тот момент их не было, продавец принес пачку со склада.

Chat GPT определил иероглифы на пачке как корейские и дал дословный перевод: «кимчи рамен» и «самостоятельность, гора» — вероятно, буквальный перевод названия бренда.

В ассортиментном ряду этой торговой марки ранее были вкусы «Сметана и лук», «Сметана и сыр», «Краб», «Пикантное мясо на углях», «Бекон».

@vaznahto В Беларуси появились чипсы со вкусом КИМ чи ♬ 原声 - kimjongun

