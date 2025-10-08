закрыть
8 октября 2025, среда, 20:46
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Беларуси на прилавках заметили чипсы с флагом Северной Кореи

  • 8.10.2025, 20:15
В Беларуси на прилавках заметили чипсы с флагом Северной Кореи

Фотофакт.

В интернете появилось видео о том, что в продаже заметили новый вкус чипсов известной марки «Премьер» — «Кимчи рамен». На упаковке продукта изображен флаг Северной Кореи, а продается он в сети строительных гипермаркетов, передает «Онлайнер».

Видео разместил пользователь под ником @vaznahto. На пачке изображена емкость с едой, надписи: «Картофельные чипсы со вкусом кимчи рамен» и «Ограниченная серия», а также флаг Северной Кореи в кружочке с подписью: «Корейская кухня». Производителем указана гомельская компания «Белпродукт» — при этом на сайте предприятия на момент публикации такой вкус чипсов не заявлен.

В комментариях автор видео ответил, что нашел эти чипсы в магазине «ОМА» на «Экспобеле». На сайте торговой сети действительно есть такой продукт — правда, без фото, Цена за пачку указана 3,87 рубля. Мы действительно нашли их в магазине на ул. Каменногорской — на прилавке в тот момент их не было, продавец принес пачку со склада.

Chat GPT определил иероглифы на пачке как корейские и дал дословный перевод: «кимчи рамен» и «самостоятельность, гора» — вероятно, буквальный перевод названия бренда.

В ассортиментном ряду этой торговой марки ранее были вкусы «Сметана и лук», «Сметана и сыр», «Краб», «Пикантное мясо на углях», «Бекон».

@vaznahto

В Беларуси появились чипсы со вкусом КИМ чи

♬ 原声 - kimjongun

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук