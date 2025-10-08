Зеленский заинтриговал планами СБУ на «асимметричные ответы» на российскую войну
- 8.10.2025, 21:06
Президент Украины заслушал доклад главы Службы безопасности.
Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главы Службы безопасности Василия Малюка и согласовал «некоторые асимметричные ответы» на российскую войну.
Об этом сообщает Сharter97.org со ссылкой на вечернее обращение главы государства.
«Хороший доклад сегодня был Василия Малюка, председателя Службы безопасности Украины. И относительно наших операций - я согласовал Службе некоторые планы, асимметричные наши ответы на российскую войну», - рассказал Зеленский.
Также говорили о результатах воинов Центра спецопераций «А» Службы безопасности Украины.
«Они воюют на фронте вместе с другими составляющими Сил обороны. В частности, Покровское направление, другие участки фронта», - добавил президент.