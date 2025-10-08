Назван простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей 8.10.2025, 21:10

Поможет интернет.

Пожилые люди, умеющие пользоваться Интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и реже страдают от депрессии. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Ученые проанализировали данные более 9 тысяч участников масштабного китайского проекта China Health and Retirement Longitudinal Study, охватывающего жителей 28 провинций страны в возрасте от 45 лет. Участников разделили на две группы — тех, кто регулярно пользовался цифровыми технологиями (просмотр новостей, переписка, видео, онлайн-игры, финансовые сервисы), и тех, кто полностью обходился без Интернета.

Результаты показали, что пожилые, пользующиеся цифровыми технологиями, люди имели более высокий уровень памяти и концентрации внимания, а также лучше справлялись с задачами, требующими планирования и многозадачности. У остальных участников, напротив, чаще наблюдались признаки когнитивного снижения и выраженные симптомы депрессии.

По словам авторов, эти данные подтверждают важную роль цифровой грамотности в пожилом возрасте. В современном обществе, где значительная часть общения и получения информации происходит онлайн, неумение пользоваться цифровыми средствами ведет к социальной изоляции, которая, в свою очередь, может усиливать депрессивные расстройства и ускорять когнитивный спад.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com