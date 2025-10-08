закрыть
8 октября 2025, среда, 21:18
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Назван простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей

  • 8.10.2025, 21:10
Назван простой способ улучшить когнитивные функции у пожилых людей

Поможет интернет.

Пожилые люди, умеющие пользоваться Интернетом и цифровыми технологиями, демонстрируют более высокий уровень когнитивных способностей и реже страдают от депрессии. К такому выводу пришла международная команда ученых. Работа опубликована в журнале Journal of Psychiatric Research (JPR).

Ученые проанализировали данные более 9 тысяч участников масштабного китайского проекта China Health and Retirement Longitudinal Study, охватывающего жителей 28 провинций страны в возрасте от 45 лет. Участников разделили на две группы — тех, кто регулярно пользовался цифровыми технологиями (просмотр новостей, переписка, видео, онлайн-игры, финансовые сервисы), и тех, кто полностью обходился без Интернета.

Результаты показали, что пожилые, пользующиеся цифровыми технологиями, люди имели более высокий уровень памяти и концентрации внимания, а также лучше справлялись с задачами, требующими планирования и многозадачности. У остальных участников, напротив, чаще наблюдались признаки когнитивного снижения и выраженные симптомы депрессии.

По словам авторов, эти данные подтверждают важную роль цифровой грамотности в пожилом возрасте. В современном обществе, где значительная часть общения и получения информации происходит онлайн, неумение пользоваться цифровыми средствами ведет к социальной изоляции, которая, в свою очередь, может усиливать депрессивные расстройства и ускорять когнитивный спад.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук