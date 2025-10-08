Сенат США не смог остановить шатдаун 5 8.10.2025, 21:19

1,582

В шестой раз.

Американские сенаторы в шестой раз провалили голосование за законопроект о фактическом прекращении шатдауна правительства. Трансляцию заседания сената США вел телеканал C-Span.

Отмечается, что документ о продолжении финансирования правительства поддержали 54 сенатора, а против его принятия высказались 45. Для принятия законопроекта нужно 60 голосов.

1 октября в США работа правительства была приостановлена, так как сенат не согласовал проект бюджета. Причина — разногласия демократов и республиканцев по финансированию здравоохранения. Таким образом, в Соединенных Штатах начался шатдаун — 22-й в истории страны и 4-й — при президенте Дональде Трампе.

