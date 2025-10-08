Белорус посадил у себя на даче магазинный арахис за 2 рубля

Белорус посадил у себя на даче магазинный арахис за 2 рубля2
- 8.10.2025, 21:51
Что из этого вышло?
Житель Гродно Вальдемар доказал, что в Беларуси можно вырастить не только картошку, но и арахис. Весной он купил в магазине упаковку сырых бобовых за два рубля и посадил их на даче, а потом поделился результатами эксперимента в соцсетях.
К осени на участке выросли кусты, сплошь покрытые спелыми стручками. Автор поделился советом:
— Без кожуры садится в борозды, как картошка, на глубину 5–6 см. В лунку — 4–5 семян. Можно прорастить. Больше ответов в интернете, — написал он в комментариях.
Видео с урожаем набрало свыше 32 тысяч просмотров. Зрители подтверждают, что опыт можно повторить: «Я тоже экспериментировала. Купила 0,5 кг арахиса из магазина — действительно вырос».
Другие пользователи отметили, что арахис удачно растёт даже на подоконнике. А кто-то с улыбкой добавил: «У меня картофель такой в этом году».
