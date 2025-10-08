Зеленский рассказал об успехах контрнаступления ВСУ 8.10.2025, 22:01

С начала Добропольской операции российские войска понесли уже более 12 тысяч потерь.

Президент Украины Владимир Зеленский заслушал доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Особое внимание было уделено Добропольской операции. Об этом сообщил глава государства во время вечернего видеообращения в среду, 8 октября.

«Долгий доклад был сегодня и главкома Александра Сырского - почти час мы с ним говорили - по всем фронтовым направлениям, по подготовке наших бригад, по обеспечению. Особое внимание сейчас, конечно, Добропольской операции, контрнаступательной операции», - сказал Зеленский.

По словам президента, с начала и до сегодняшнего дня россияне имеют уже более 12 тысяч потерь, и это только в районах Покровска, в районах Доброполья, именно за время с 21 августа.

«Из этих 12 тысяч у них более 7200 - безвозвратные потери. Защищаемся также на всех других направлениях. Купянск - я хочу поблагодарить каждого нашего воина, которые воюют сейчас в городе и на окрестностях. Новопавловское направление тоже непростое, и там продолжаются наши активные оборонительные действия, есть действительно неплохие результаты», - добавил Зеленский.

