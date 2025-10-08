закрыть
8 октября 2025, среда, 22:58
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Россия пережила сильнейший с зимы скачок недельной инфляции

  • 8.10.2025, 22:16
Россия пережила сильнейший с зимы скачок недельной инфляции

Из-за роста цен на бензин.

Инфляция снова ускоряется. За неделю с 30 сентября по 6 октября индекс потребительских цен вырос на 0,23% после 0,13% неделей ранее, отчитался Росстат. С начала месяца года рост цен составил 4,53%. В годовом выражении инфляция после нескольких месяцев плавного снижения выросла до 8,08% с 8,01% неделей ранее, передает The Moscow Times.

Если не считать первой недели июля, когда из-за индексации тарифов ЖКХ цены подскочили на 0,79%, последний раз так быстро цены росли зимой: 0,23% на неделе с 18 по 24 февраля и 0,25% за 14-20 января. Причем в этот раз инфляция оказалась на максимальном за последние 10 лет уровне для этого времени года, пишут аналитики ВТБ.

Главный фактор – рост цен на топливо. Бензин подорожал на 0,9% за неделю и на 10,2% с начала года, дизельное топливо – на 0,4% и 4,1%, соответственно. По расчетам аналитиков «Твердых цифр, рост цен на бензин добавил недельной инфляции 0,04 п. п. сверх целевого для этой недели уровня. Их комментарий называется «Недельная инфляция: подливает бензина».

Топливные кризисы случались в России и раньше, однако в этом году рост цен оказался очень стремительным, пишет аналитик «Т-инвестиций» Александра Муракаева. Она называет среди причин атаки беспилотников на НПЗ, сокращение запасов и влияние высоких процентных ставок. В октябре рост цен на топливо может продолжиться, опасается Муракаева.

Дело только в бензине. По расчетам аналитиков «Твердых цифр», еще больший вклад в превышение недельной инфляции над целевым уровнем даже с поправкой на сезонность внесли овощи и фрукты. Из-за них ускорился годовой рост цен на продукты – до 9,78% с 9,71% неделей ранее, по данным Минэкономразвития. Без плодоовощной продукции рост цен на продукты за неделю не изменился: 10,6%. В это году новый урожай поступил на рынок раньше, чем обычно, но теперь, наоборот, грунтовая продукция замещается тепличной, а она дороже. То, что летом способствовало быстрому замедлению инфляции годовом выражении, теперь ускоряет ее.

«Томаты и бензин продолжают двигать инфляцию, а овощной дезинфляционный эффект закончился», – пишет экономист Егор Сусин. Помидоры за неделю подорожали на 8,1%, цены на овощи «борщевого набора», в основном, снизились.

Продолжают дорожать яйца – на 3% за семь дней (впрочем, с начала года они подешевели на 23,7%), рыба (0,5%) и мясные продукты: курятина – на 1,08%, говядина – на 0,14%, сосиски – на 0,44%, вареная колбаса – на 0,55%. Рост цен на лекарства составил 0,4-1,7%.

Выросли тарифы на проезд в общественном транспорте: в автобусе – на 0,67% за неделю, троллейбусе – на 0,37%, с трамвае – на 0,5%. С нового года они еще подорожают, напоминают аналитики «Твердых цифр». В преддверии повышения утилизационного сбора для машин с двигателем мощнее 160 л.с. дорожают автомобили: отечественные – на 0,16% за неделю, иномарки – на 0,19%.

Пока инфляция идет в рамках прогноза ЦБ в 6-7% на конец года, но начинает смещаться от нижней границы ближе к середине диапазона, пишет Сусин.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

На Россию надвигается «идеальный шторм»
На Россию надвигается «идеальный шторм» Юрий Федоренко
Белорусы еще скажут свое слово
Белорусы еще скажут свое слово Дмитрий Чернышев
Режим увидел себя и испугался
Режим увидел себя и испугался Александр Роднянский
Альтернативная вселенная «кремлевского старца»
Альтернативная вселенная «кремлевского старца» Петр Олещук