Россия пережила сильнейший с зимы скачок недельной инфляции 8.10.2025, 22:16

Из-за роста цен на бензин.

Инфляция снова ускоряется. За неделю с 30 сентября по 6 октября индекс потребительских цен вырос на 0,23% после 0,13% неделей ранее, отчитался Росстат. С начала месяца года рост цен составил 4,53%. В годовом выражении инфляция после нескольких месяцев плавного снижения выросла до 8,08% с 8,01% неделей ранее, передает The Moscow Times.

Если не считать первой недели июля, когда из-за индексации тарифов ЖКХ цены подскочили на 0,79%, последний раз так быстро цены росли зимой: 0,23% на неделе с 18 по 24 февраля и 0,25% за 14-20 января. Причем в этот раз инфляция оказалась на максимальном за последние 10 лет уровне для этого времени года, пишут аналитики ВТБ.

Главный фактор – рост цен на топливо. Бензин подорожал на 0,9% за неделю и на 10,2% с начала года, дизельное топливо – на 0,4% и 4,1%, соответственно. По расчетам аналитиков «Твердых цифр, рост цен на бензин добавил недельной инфляции 0,04 п. п. сверх целевого для этой недели уровня. Их комментарий называется «Недельная инфляция: подливает бензина».

Топливные кризисы случались в России и раньше, однако в этом году рост цен оказался очень стремительным, пишет аналитик «Т-инвестиций» Александра Муракаева. Она называет среди причин атаки беспилотников на НПЗ, сокращение запасов и влияние высоких процентных ставок. В октябре рост цен на топливо может продолжиться, опасается Муракаева.

Дело только в бензине. По расчетам аналитиков «Твердых цифр», еще больший вклад в превышение недельной инфляции над целевым уровнем даже с поправкой на сезонность внесли овощи и фрукты. Из-за них ускорился годовой рост цен на продукты – до 9,78% с 9,71% неделей ранее, по данным Минэкономразвития. Без плодоовощной продукции рост цен на продукты за неделю не изменился: 10,6%. В это году новый урожай поступил на рынок раньше, чем обычно, но теперь, наоборот, грунтовая продукция замещается тепличной, а она дороже. То, что летом способствовало быстрому замедлению инфляции годовом выражении, теперь ускоряет ее.

«Томаты и бензин продолжают двигать инфляцию, а овощной дезинфляционный эффект закончился», – пишет экономист Егор Сусин. Помидоры за неделю подорожали на 8,1%, цены на овощи «борщевого набора», в основном, снизились.

Продолжают дорожать яйца – на 3% за семь дней (впрочем, с начала года они подешевели на 23,7%), рыба (0,5%) и мясные продукты: курятина – на 1,08%, говядина – на 0,14%, сосиски – на 0,44%, вареная колбаса – на 0,55%. Рост цен на лекарства составил 0,4-1,7%.

Выросли тарифы на проезд в общественном транспорте: в автобусе – на 0,67% за неделю, троллейбусе – на 0,37%, с трамвае – на 0,5%. С нового года они еще подорожают, напоминают аналитики «Твердых цифр». В преддверии повышения утилизационного сбора для машин с двигателем мощнее 160 л.с. дорожают автомобили: отечественные – на 0,16% за неделю, иномарки – на 0,19%.

Пока инфляция идет в рамках прогноза ЦБ в 6-7% на конец года, но начинает смещаться от нижней границы ближе к середине диапазона, пишет Сусин.

