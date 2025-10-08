Белорус ворвался в кабинет к психологу своей девушки и устроил драку 1 8.10.2025, 22:33

1,190

Из-за чего был конфликт.

В Минске будут судить 31-летнего жителя Смолевичского района, который из ревности побил психолога своей девушки, рассказали агентству «Минск-Новости» в прокуратуре Партизанского района.

Девушка обвиняемого, работающая маркетологом, длительное время посещала консультации психолога, а после помогала ему с запуском онлайн-школы. Однажды фигурант увидел, что тот переписывается с его подругой, и приревновал, передает «Зеркало».

В декабре 2024 года мужчина прямо во время консультации ворвался в кабинет психолога и принялся скандалить. Словесная перепалка быстро переросла в рукоприкладство: он стал наносить оппоненту удары по голове, плечам, голени, в живот и грудную клетку, хватал его за руки.

Согласно заключению эксперта, потерпевшему причинены менее тяжкие телесные повреждения. В отношении жителя Смолевичского района возбудили уголовное дело.

— Обвиняемый зарегистрирован индивидуальным предпринимателем, ранее к уголовной ответственности не привлекался. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 149 УК (Умышленное причинение менее тяжкого телесного повреждения), санкция которой — вплоть до трех лет лишения свободы со штрафом или без него. Вину гражданин не признал, — рассказал заместитель прокурора Партизанского района Тимур Стужук.

Сейчас мужчина под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

