С кем Украина введет множественное гражданство
- 8.10.2025, 22:40
Кабмин определил критерии.
Кабмин принял важное постановление о критериях для стран, с которыми Украина может ввести множественное гражданство.
РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Facebook.
«Сегодня мы определили критерии государств, с которыми будет возможность упрощенного обретения гражданства Украины, введение института множественного гражданства. Приоритет будет предоставляться тем странам, которые входят в круг ближайших и надежных союзников Украины», - написал Сибига.
По его словам, Украина будет учитывать следующие критерии:
членство в G7;
членство в Евросоюзе;
применение санкций против РФ за агрессию против Украины;
поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;
позиция при голосовании в международных организациях;
наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;
уровень и перспективы развития двусторонних отношений;
финансовая поддержка Украины;
другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.
Он подчеркнул, что основная аудитория таких нововведений - украинские общины за рубежом. Этнические украинцы, являющиеся гражданами других стран, смогут получить украинское гражданство, не теряя при этом иностранное.