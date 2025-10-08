С кем Украина введет множественное гражданство 8.10.2025, 22:40

Кабмин определил критерии.

Кабмин принял важное постановление о критериях для стран, с которыми Украина может ввести множественное гражданство.

РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу в Facebook.

«Сегодня мы определили критерии государств, с которыми будет возможность упрощенного обретения гражданства Украины, введение института множественного гражданства. Приоритет будет предоставляться тем странам, которые входят в круг ближайших и надежных союзников Украины», - написал Сибига.

По его словам, Украина будет учитывать следующие критерии:

членство в G7;

членство в Евросоюзе;

применение санкций против РФ за агрессию против Украины;

поддержка независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины;

позиция при голосовании в международных организациях;

наличие отношений стратегического или иного вида партнерства;

уровень и перспективы развития двусторонних отношений;

финансовая поддержка Украины;

другие критерии, которые могут оказать существенное влияние на обеспечение национальных интересов Украины в сфере внешней и внутренней политики.

Он подчеркнул, что основная аудитория таких нововведений - украинские общины за рубежом. Этнические украинцы, являющиеся гражданами других стран, смогут получить украинское гражданство, не теряя при этом иностранное.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com