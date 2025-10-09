закрыть
В Минске предлагают снимать квартиру по будням

1
  • 9.10.2025, 12:43
  • 1,252
Предложение вызвало бурю обсуждений.

Недавно в интернете появилось объявление об аренде двухкомнатной квартиры в Минске за 120 долларов в месяц, которое вызвало бурные обсуждения.

Цена действительно привлекательная — за полноценную двушку в столице, где средняя аренда такого жилья колеблется от 400 до 600 долларов. Однако комментаторы в соцсетях единогласно возмущаются — и на то есть веские причины.

Главное подвох кроется в условиях аренды. Квартира сдается исключительно на рабочие дни — с понедельника по пятницу. В выходные же, по словам арендодателя, будет проводиться ремонт, пишет «Минская правда».

«Сдается только на рабочие дни, в выходные будет делаться ремонт», — говорится в тексте объявления.

Это значит, арендатор сможет пользоваться жильем только пять дней в неделю, а на уик-энд придется искать альтернативу. Такая схема явно не для тех, кто ищет полноценное жилье.

Но и это еще не все. Аренда возможна только для одного человека. «Сдается только одному человеку, чтобы меньше было вещей в квартире», — уточняется в описании. Пары или семьи — под запретом, а минимализм в багаже становится обязательным условием.

Добавьте к этому то, что квартира «голая» — без какой-либо отделки: ни мебели, ни техники, ни даже базового ремонта. Арендатору придется вложить силы и средства, чтобы сделать пространство пригодным для жизни.

