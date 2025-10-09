закрыть
9 октября 2025, четверг
NYT: ИИ открывает новую эру видео

  • 9.10.2025, 16:45
  • 1,104
Теперь любой ролик можно создавать мгновенно.

Компания OpenAI, создатель ChatGPT, запустила приложение Sora, которое позволяет генерировать реалистичные видео по простому текстовому запросу — например, «видео с камеры полицейского, где собаку арестовывают за кражу стейка в Costco», The New York Times (перевод — сайт Charter97.org).

Приложение, уже ставшее самым скачиваемым в App Store, вызвало одновременно восторг и тревогу. Пользователи создают забавные ролики — енотов в самолетах или котов, «летящих в рай», — но некоторые используют технологию для распространения дезинформации и создания поддельных кадров преступлений.

Sora, как и аналогичные сервисы от Meta и Google, знаменует конец эпохи визуальной достоверности. Видео больше не может служить объективным доказательством. «Наш мозг запрограммирован верить тому, что видит, но теперь мы должны останавливаться и сомневаться», — говорит профессор Калифорнийского университета Рен Ын.

Технология уже вызвала беспокойство в Голливуде. Студии заявляют о нарушении авторских прав. Гендиректор OpenAI Сэм Альтман пообещал предоставить правообладателям инструменты контроля и монетизации контента.

Пока Sora работает по приглашениям, но видео, созданные с ее помощью, уже заполонили TikTok, Instagram и YouTube. Теперь любой ролик в сети может оказаться полностью вымышленным.

«Никто больше не будет принимать видео как реальное доказательство», — предупреждает эксперт по ИИ Лукас Хансен.

