США и Финляндия подпишут крупную сделку по ледоколам 9.10.2025, 19:50

На $6,1 млрд.

Президенты США и Финляндии Дональд Трамп и Александр Стубб подпишут меморандум о сотрудничестве в области ледоколов. Об этом финский лидер сообщил на своей странице в соцсети Х.

«С нетерпением жду сегодняшнего визита в Белый дом с премьер-министром Петтери Орпо. Я подпишу меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в области ледоколов совместно с президентом США Дональдом Трампом», — написал он.

Стубб рассказал, что договор закладывает основу для коммерческих соглашений между Береговой охраной США и финскими компаниями, с которыми администрация США ведет прямые переговоры.

Соглашение было бы невозможно без Трампа, добавил финский президент.

Ледоколы будут использоваться Береговой охраной США. По данным Reuters и источников Yle в Белом доме, первый ледокол будет поставлен к 2028 году. Общая стоимость сделки составит около $6,1 млрд. В общей сложности это будет касаться 11 ледоколов. Четыре из них будут построены на финских верфях.

