Revolut закрывает счета белорусов с рабочими визами D 1.11.2025, 15:59

Чтобы избежать этого нужно представить действующий вид на жительство в стране ЕС.

Revolut закрывает счета белорусам с рабочими визами D. В организации причиной называют новые европейские санкции, передает «Еврорадио».

Закрывают счета до 31 декабря. Чтобы избежать этого нужно представить действующий вид на жительство в стране ЕС.

Многие из тех, кто сделал такой счет — водители, работающие в польских или литовских компаниях. Кроме белорусов, Revolut требует ВНЖ в любой из стран ЕС и от россиян.

Стоит отметить, что в новом европейском пакете санкций нет такой точки, которая бы заставляла компанию закрывать счета белорусам. То есть в Revolut быстрее перестраховываются.

