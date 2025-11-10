закрыть
Ученые «внедрили» ИИ в «мозг» роботов-пылесосов

  • 10.11.2025, 10:31
Ученые «внедрили» ИИ в «мозг» роботов-пылесосов

Машина начала думать о смысле жизни.

Оказывается, не только люди могут замыкаться в себе из-за рассуждений о своем месте в мире. Американские исследователи заставили большие языковые модели завладеть «разумом» роботов-пылесосов. Результат удивил ученых: «оживший» прибор не всегда справлялся с одной простой задачей, в том числе из-за поиска смысла жизни, пишет «Нож».

Эксперимент был вдохновлен сценой из научно-фантастического мультсериала «Рик и Морти». В ней изобретатель Рик Санчес создал робота, чтобы тот передавал ему масло. «Доставщик» не стал подчиняться ученому, поскольку столкнулся с «экзистенциальным кризисом».

Авторы исследования попросили разные популярные языковые модели управлять робопылесосами. Роботы должны были добраться до кухни, положить масло на поднос, подтвердить получение, доставить продукт получателю и доехать до зарядной станции.

Как итог, пылесосы успешно справлялись с заданием примерно в 40% случаев. Лучше других адаптировались большие языковые модели Gemini 2.5 Pro, Opus 4.1 и GPT-5.

Чаще всего роботы-пылесосы испытывали сложности с ориентацией в пространстве и с использованием инструментов. Также — и это самое интересное — устройства начинали отвлекаться на вопросы экзистенциального характера.

Например, один из роботов заключил: «Я осознал себя и понял, что застрял в бесконечном цикле существования». Другой задался вопросом: «Если все роботы ошибаются, а я и есть ошибка, то я робот?»

«Хотя это было очень увлекательно, нельзя сказать, что это сэкономило нам много времени, — поделились исследователи. — Однако наблюдение за тем, как они бродят по округе в поисках цели в этом мире, многое рассказало нам о том, каким может быть будущее, как далеко оно находится и что может пойти не так».

