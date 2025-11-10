закрыть
10 ноября 2025, понедельник
Почти по всей Украине отключают свет

  • 10.11.2025, 13:05
Почти по всей Украине отключают свет

Удары РФ привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях.

В понедельник, 10 ноября, графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве областей Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Удары РФ привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

В Минэнерго отметили, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Там призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение дня, особенно утром и вечером, ведь это помогает снизить нагрузку на систему.

В ночь на 8 ноября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 503 ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Удары нанесли по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Компания Центрэнерго сообщила, что в результате ночных ударов РФ две теплоэлектростанции — Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской области — остановили работу.

