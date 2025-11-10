Почти по всей Украине отключают свет 2 10.11.2025, 13:05

Удары РФ привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях.

В понедельник, 10 ноября, графики почасовых отключений света и графики ограничения мощности для промышленных потребителей применяются с 00:00 до 23:59 в большинстве областей Украины.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

Удары РФ привели к новым повреждениям энергообъектов в нескольких областях. Продолжаются ремонтно-восстановительные работы.

В Минэнерго отметили, что актуальные графики размещаются на официальных ресурсах региональных операторов системы распределения.

Там призвали потребителей рационально использовать электроэнергию в течение дня, особенно утром и вечером, ведь это помогает снизить нагрузку на систему.

Читайте также:

Четыре причины. В ДТЭК объяснили, почему в течение дня графики отключений могут меняться

В ночь на 8 ноября Россия атаковала энергетическую инфраструктуру Украины 503 ударными беспилотниками и ракетами различных типов. Удары нанесли по объектам энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях.

Компания Центрэнерго сообщила, что в результате ночных ударов РФ две теплоэлектростанции — Змиевская в Харьковской области и Трипольская в Киевской области — остановили работу.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com