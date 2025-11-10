Мощный удар ВСУ: нефтяные танкеры исчезли из Туапсе 4 10.11.2025, 14:56

У россиян серьезные неприятности.

OSINT-аналитик Мортен Бьорн опубликовал данные, свидетельствующие о резких изменениях в активности российских портов после недавних ударов украинских сил. По его наблюдениям, в районе Туапсе исчезли все танкеры, что ранее было крайне редким явлением.

Детали эксперт описал в своем аккаунте в Х, заметил «Диалог».

По словам исследователя, получившего информацию через систему мониторинга GPS-сигналов, в акватории Туапсе «не отмечено ни одного нефтяного или химического танкера». Он подчеркнул, что обычно в этой зоне находилось «не менее четырех-пяти судов, включая те, что стояли на рейде». Сейчас, по данным Бьорна, остались только «несколько балкеров и небольшие грузовые суда, не связанные с нефтяными перевозками».

Он также изучил данные по Усть-Луге и сообщил, что «в порту наблюдается заметная активность, но часть судов уже долго стоит на якоре, некоторые — с 24 октября». По мнению аналитика, причины могут быть разными: ограничения на погрузку или падение спроса на российскую нефть.

Что касается порта Приморск, Бьорн уточнил, что «используется только один из трех погрузочных пирсов». Он напомнил, что 12 сентября по этому объекту уже наносился удар и «некоторые сооружения, возможно, до сих пор не восстановлены».

Исследователь подчеркнул, что его выводы носят предварительный характер и основаны на открытых данных, однако тенденции очевидны: активность в Туапсе прекратилась, а инфраструктура северных портов работает с перебоями.

Справка

В ночь на 2 ноября Туапсе подвергся массированной атаке украинских беспилотников. По данным инсайдеров, последствия удара оказались тяжелыми. В порту вспыхнули масштабные пожары, уничтожено малое судно «Норд», загорелись три танкера: POLLUX (Панама) с 40 тысячами тонн нефтепродуктов, CHAI (Либерия) с 56 тысячами тонн топлива и COAST BUSTER (Багамские острова), стоявший без груза. Российский танкер «Сатурн» также получил повреждения. Кроме того, серьезно пострадали причальные сооружения и топливопровод, соединяющий нефтебазы с портом.

Минувшей ночью местные жители вновь слышали взрывы в районе Туапсе: предварительно, порт атаковали морские дроны.

