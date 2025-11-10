закрыть
10 ноября 2025, понедельник, 11:32
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Появились подтверждения поражения российского корабля в Туапсе

  • 10.11.2025, 10:51
  • 3,000
Появились подтверждения поражения российского корабля в Туапсе

Огонь и хлопки продолжались несколько минут.

В Туапсе Краснодарского края ночью произошло нападение морских беспилотных катеров. Удар мог прийтись по одному из судов, стоявших у причала. Мониторинговый Telegram-канал «Exilenova+» сообщил в ночь на 10 ноября об атаке на акваторию Туапсе, где были замечены и ликвидированы морские беспилотные катера. По словам местных жителей, огонь и хлопки продолжались несколько минут, пишет «Диалог».

Osint-паблик «Гарбуз» пишет, что в Туапсе зафиксировано вероятное попадание вблизи причала 167. Также были указаны координаты возможного места удара: pov: 44.10040125871804, 39.05830293365155.

Глава Туапсинского муниципального округа сообщил о беспилотной угрозе около 23:11.

Оперативный штаб Краснодарского края позже заявил, что в акватории Черного моря в районе Туапсе были нейтрализованы четыре безэкипажных катера (БЭК).

В сообщении отмечено: «Один из безэкипажных катеров сдетонировал у береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар. В результате инцидента пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы».

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что в ночные часы в порту Туапсе действительно произошел пожар, указав, что «в Туапсе ночью подгорело в порту».

Тем временем Минобороны страны-агрессора заявило о массовой атаке беспилотников и сообщило, что российские средства ПВО якобы «перехватили» 71 дрон. По их версии, 29 беспилотных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, ещё три — над территорией временно оккупированного Крыма и семь — над акваторией Черного моря.

Порт Туапсе является одним из ключевых морских торговых объектов РФ на черноморском побережье Кавказа. Он специализируется на обработке генеральных грузов, перегрузке нефти и нефтепродуктов, экспорте зерновых культур, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, а также навалочных грузов, включая уголь и руду.

Сведения о реальных повреждениях корабля или инфраструктуры уточняются. Официальные российские структуры инцидент подробно не комментируют.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов