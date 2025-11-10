Появились подтверждения поражения российского корабля в Туапсе 10.11.2025, 10:51

3,000

Огонь и хлопки продолжались несколько минут.

В Туапсе Краснодарского края ночью произошло нападение морских беспилотных катеров. Удар мог прийтись по одному из судов, стоявших у причала. Мониторинговый Telegram-канал «Exilenova+» сообщил в ночь на 10 ноября об атаке на акваторию Туапсе, где были замечены и ликвидированы морские беспилотные катера. По словам местных жителей, огонь и хлопки продолжались несколько минут, пишет «Диалог».

Osint-паблик «Гарбуз» пишет, что в Туапсе зафиксировано вероятное попадание вблизи причала 167. Также были указаны координаты возможного места удара: pov: 44.10040125871804, 39.05830293365155.

Глава Туапсинского муниципального округа сообщил о беспилотной угрозе около 23:11.

Оперативный штаб Краснодарского края позже заявил, что в акватории Черного моря в районе Туапсе были нейтрализованы четыре безэкипажных катера (БЭК).

В сообщении отмечено: «Один из безэкипажных катеров сдетонировал у береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар. В результате инцидента пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы».

Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что в ночные часы в порту Туапсе действительно произошел пожар, указав, что «в Туапсе ночью подгорело в порту».

Тем временем Минобороны страны-агрессора заявило о массовой атаке беспилотников и сообщило, что российские средства ПВО якобы «перехватили» 71 дрон. По их версии, 29 беспилотных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, ещё три — над территорией временно оккупированного Крыма и семь — над акваторией Черного моря.

Порт Туапсе является одним из ключевых морских торговых объектов РФ на черноморском побережье Кавказа. Он специализируется на обработке генеральных грузов, перегрузке нефти и нефтепродуктов, экспорте зерновых культур, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, а также навалочных грузов, включая уголь и руду.

Сведения о реальных повреждениях корабля или инфраструктуры уточняются. Официальные российские структуры инцидент подробно не комментируют.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com