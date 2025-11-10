Появились подтверждения поражения российского корабля в Туапсе
- 10.11.2025, 10:51
- 3,000
Огонь и хлопки продолжались несколько минут.
В Туапсе Краснодарского края ночью произошло нападение морских беспилотных катеров. Удар мог прийтись по одному из судов, стоявших у причала. Мониторинговый Telegram-канал «Exilenova+» сообщил в ночь на 10 ноября об атаке на акваторию Туапсе, где были замечены и ликвидированы морские беспилотные катера. По словам местных жителей, огонь и хлопки продолжались несколько минут, пишет «Диалог».
Osint-паблик «Гарбуз» пишет, что в Туапсе зафиксировано вероятное попадание вблизи причала 167. Также были указаны координаты возможного места удара: pov: 44.10040125871804, 39.05830293365155.
Глава Туапсинского муниципального округа сообщил о беспилотной угрозе около 23:11.
Оперативный штаб Краснодарского края позже заявил, что в акватории Черного моря в районе Туапсе были нейтрализованы четыре безэкипажных катера (БЭК).
В сообщении отмечено: «Один из безэкипажных катеров сдетонировал у береговой линии. Ударная волна повредила остекление на втором этаже двухэтажного дома, гараж и ангар. В результате инцидента пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы».
Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко отметил, что в ночные часы в порту Туапсе действительно произошел пожар, указав, что «в Туапсе ночью подгорело в порту».
Тем временем Минобороны страны-агрессора заявило о массовой атаке беспилотников и сообщило, что российские средства ПВО якобы «перехватили» 71 дрон. По их версии, 29 беспилотных аппаратов были уничтожены в воздушном пространстве Брянской области, ещё три — над территорией временно оккупированного Крыма и семь — над акваторией Черного моря.
Порт Туапсе является одним из ключевых морских торговых объектов РФ на черноморском побережье Кавказа. Он специализируется на обработке генеральных грузов, перегрузке нефти и нефтепродуктов, экспорте зерновых культур, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, а также навалочных грузов, включая уголь и руду.
Сведения о реальных повреждениях корабля или инфраструктуры уточняются. Официальные российские структуры инцидент подробно не комментируют.