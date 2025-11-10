Морские дроны атаковали Туапсе: пылает один из кораблей

Морские дроны атаковали Туапсе: пылает один из кораблей1
- 10.11.2025, 8:55
В порту вспыхнул пожар.
Ночью 10 ноября в городе Туапсе Краснодарского края РФ прогремела серия взрывов. Вспыхнул пожар. В России заявили об атаке дронов.
По предварительной информации, под атакой оказался порт. Вероятно, есть попадания, пишут украинские СМИ.
Тревогу из-за угрозы беспилотников в Туапсе объявили еще около 23:00 часов 9 ноября.
«В Туапсе продолжается тревога по БЭК. Местные сообщают об успешных последствиях. Вероятно, было попадание в один из кораблей», - сообщил мониторинговый Telegram-канал Exilenova+.
По данным OSINT-канала Dnipro Osint, Туапсе атакуют морские беспилотники. С помощью кадров удалось определить, что, предварительно, удар пришелся вблизи причала 167.
Telegram-канал Supernova+ пишет, что в Туапсе в результате атаки пылает один из кораблей в местном порту.
Напомним, 2 ноября Служба безопасности Украины совместно с другими силами безопасности и обороны осуществила атаку на нефтетерминал в российском порту Туапсе в Краснодарском крае. Удар беспилотников привел к поражению танкера и части портовой инфраструктуры.