Грандиозная атака на порт в Туапсе: новые подробности операции СБУ 15 2.11.2025, 15:09

Поражены танкер и инфраструктура РФ.

Ночью 2 ноября украинские дроны атаковали нефтяной терминал в Туапсе Краснодарского края РФ. Удар по вражескому объекту был операцией Службы безопасности и Сил обороны Украины.

Также был поражен танкер и другая инфраструктура порта. Об этом OBOZ.UA сообщили проинформированные источники в СБУ.

Танкер и погрузочную инфраструктуру нефтяного терминала порта Туапсе поразили беспилотники Центра спецопераций «Альфа» СБУ во взаимодействии с другими составляющими Сил безопасности и обороны Украины.

По результатам операции было зафиксировано пять попаданий беспилотников. После прилетов загорелся танкер, а также были выведены из строя по меньшей мере четыре нефтеналивных стендера, осуществляющих погрузку и разгрузку танкеров. Повреждены также портовые здания.

В порту Туапсе расположены нефтяной терминал и нефтеперерабатывающий завод, принадлежащий компании «Роснефть».

«Служба безопасности продолжает наносить удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России, которая дает врагу ресурсы для агрессии против Украины. Пока война продолжается, «хлопок» на российских НПЗ и дальше будет ярко пылать», – сообщил информированный источник в СБУ.

