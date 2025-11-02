Дроны поразили порт в российском Туапсе: пылает нефтяной терминал 2.11.2025, 8:46

5,132

Попадание пришлось по центральной грузовой эстакаде и нефтеналивному пирсу.

В ночь на воскресенье, 2 ноября, дроны атаковали Краснодарский край России. СОУ поразили Туапсинский морской нефтяной терминал «Роснефти», сообщается в Telegram-канале КиберБорошно.

В сообщении отмечается, что, вероятно, был поражен глубоководный причал, который ввели в эксплуатацию в 2013 году. Его возможность перевалки составляет до примерно 7 млн тонн в год. Терминал может принимать суда длиной до 250 м и осадкой до 15 м.

Согласно предварительным данным, попадание пришлось по центральной грузовой эстакаде, которая является основным узлом перевалки нефти и темных нефтепродуктов между береговыми емкостями терминала и танкерами. Предполагается, что второй удар мог задеть нефтеналивной пирс.

Как отмечает Telegram-канал ASTRA, оперативный штаб региона подтвердил атаку и сообщил о повреждении «портовой инфраструктуры». Этот морской портовый объект был специально построен для того, чтобы осуществлять погрузку нефтепродуктов на танкеры.

Указывается, что местные жители часто называют его «нефтепирс Туапсинского НПЗ», потому что он связан с Туапсинским нефтеперерабатывающим заводом и обслуживает его операции на экспорт.

Примечательно, что это уже вторая атака на порт в Туапсе, в феврале текущего года была первая.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com