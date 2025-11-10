закрыть
После длинных выходных на выезде из Дзержинского района образовалась масштабная пробка

  • 10.11.2025, 20:21
После длинных выходных на выезде из Дзержинского района образовалась масштабная пробка

Видеофакт.

Длинная пробка образовалась на выезде из Дзержинского района после трех выходных. Видео с затором завирусилось в TikTok. Внимание на ролик обратило издание «Смартпресс».

В опубликованном видео можно заметить десятки автомобилей, которые ехали в сторону Минска.

@golovina_nastasi 9 ноября, возвращение в Минск после 3 выходных подряд. #трасса #трассам1 #выходные #минск #дзержинск ♬ оригинальный звук - Bezrukovv

«9 ноября, возвращение в Минск после трех выходных подряд», — прокомментировала ролик его авторка.

Комментаторы выдвигали версии: кто-то винил массовый отъезд минчан из деревень, другие — поврежденный 6 ноября путепровод.

«Яркий пример как жители Минска реагируют на большие праздники. Это нормально. По деревням, к Дедам», — написала одна из пользовательниц в комментариях.

«Минчане едут со своих деревень в Минск», — пошутил другой участник дискуссии.

«Работаю на доставке. Когда выезжаю из Минска на трассу до 18.00, то все как обычно. Если после 18.00, то наблюдаю как коренные минчане едут домой — две полосы заняты стразу», — поделился своими наблюдениями еще один пользователь.

Другие комментаторы напомнили, что 6 ноября на 16 км трассы М6 Минск-Гродно водитель автовоза при перевозке экскаватора не учел габариты транспорта и повредил пять балок пролетного сцепления путепровода.

«Так там мост поврежден, конечно, пробки. Мы из того же района возвращаемся через второй МКАД, и пробок не было», — написал один из комментаторов.

