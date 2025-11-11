Польша отмечает День независимости 11.11.2025, 9:47

Фото: Charter97.org

Кульминацией торжеств в Варшаве станет концерт Wspólna Niepodległa.

11 ноября Польша отмечает 107-ю годовщину восстановления независимого государства. По этому случаю уже 10 ноября улицы и дома городов и сел украшены национальными бело-красными флагами. По всей стране запланированы шествия, концерты, спортивные соревнования, сообщает «Польское радио».

В Варшаве — помимо главных торжеств на площади Маршала Юзефа Пилсудского, ежегодного Марша независимости и XXXV Забега независимости — запланированы исторические и семейные мероприятия, в частности, на улице Краковске Пшедмесце.

Пресс-секретарь коменданта полиции Варшавы Роберт Шумята напомнил, что участникам массовых мероприятий следует соблюдать правила безопасности:

«В этот день нельзя выходить на улицы Варшавы с оружием. Запрещено использование пиротехнических средств. В связи с современной геополитической ситуацией существуют угрозы терактов, из-за чего и выдан такой запрет. Также запрещены полеты дронов».

Кульминацией столичных торжеств станет концерт «Общая независимая» (Wspólna Niepodległa) в Варшавской крепости, на котором выступят 16 артистов из 16 воеводств страны. Он начнется в 18:00, а исполнители представят традиционные песни в современных аранжировках. Вход бесплатный, а добраться до места будет легко благодаря специальной бесплатной автобусной линии WN.

В центре Варшавы уже с утра проходят концерты, выставки, мастер-классы, исторические прогулки и концерты. Специальные автобусы помогают жителям передвигаться между местами событий. Дополнительно запущена ретролиния с историческими автобусами, в которых во время поездки гид расскажет об истории 11 ноября и восстановлении независимости.

В Кракове состоятся: месса в кафедральном соборе на Вавеле, шествие и церемония у Могилы Неизвестного Солдата с участием солдат польской армии, менее формальные культурные и спортивные мероприятия. По улицам города будет курсировать «Патриотический» трамвай, а его пассажиры получат бесплатные «Песенники польских патриотических песен» с цветной вкладкой, посвященной 150-летию городского транспорта в Кракове. Торжества в Кракове завершит вечерний 93-й Урок пения «Радостная независимость» на площади Рынок.

Гданьск с утра отмечает годовщину восстановления независимости Польши парадом, участники которого пройдут через Старый город до Зеленой брамы, у которой будет исполнен государственный гимн. В Гдыне в 8:00 стартовал Гдыньский забег независимости. В Сопоте можно будет увидеть, в частности, парад ретро-автомобилей и пожарных машин, к которому присоединятся велосипедисты. В 12:00 запланирован благотворительный прыжок с пирса «Прыжок независимости — свободные в воде» (Skok Niepodległości – Wolni w wodzie), целью которого является продвижение идей благотворительности и помощи людям с инвалидностью.

