закрыть
11 ноября 2025, вторник, 10:07
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Польша отмечает День независимости

  • 11.11.2025, 9:47
Польша отмечает День независимости
Фото: Charter97.org

Кульминацией торжеств в Варшаве станет концерт Wspólna Niepodległa.

11 ноября Польша отмечает 107-ю годовщину восстановления независимого государства. По этому случаю уже 10 ноября улицы и дома городов и сел украшены национальными бело-красными флагами. По всей стране запланированы шествия, концерты, спортивные соревнования, сообщает «Польское радио».

В Варшаве — помимо главных торжеств на площади Маршала Юзефа Пилсудского, ежегодного Марша независимости и XXXV Забега независимости — запланированы исторические и семейные мероприятия, в частности, на улице Краковске Пшедмесце.

Пресс-секретарь коменданта полиции Варшавы Роберт Шумята напомнил, что участникам массовых мероприятий следует соблюдать правила безопасности:

«В этот день нельзя выходить на улицы Варшавы с оружием. Запрещено использование пиротехнических средств. В связи с современной геополитической ситуацией существуют угрозы терактов, из-за чего и выдан такой запрет. Также запрещены полеты дронов».

Кульминацией столичных торжеств станет концерт «Общая независимая» (Wspólna Niepodległa) в Варшавской крепости, на котором выступят 16 артистов из 16 воеводств страны. Он начнется в 18:00, а исполнители представят традиционные песни в современных аранжировках. Вход бесплатный, а добраться до места будет легко благодаря специальной бесплатной автобусной линии WN.

В центре Варшавы уже с утра проходят концерты, выставки, мастер-классы, исторические прогулки и концерты. Специальные автобусы помогают жителям передвигаться между местами событий. Дополнительно запущена ретролиния с историческими автобусами, в которых во время поездки гид расскажет об истории 11 ноября и восстановлении независимости.

В Кракове состоятся: месса в кафедральном соборе на Вавеле, шествие и церемония у Могилы Неизвестного Солдата с участием солдат польской армии, менее формальные культурные и спортивные мероприятия. По улицам города будет курсировать «Патриотический» трамвай, а его пассажиры получат бесплатные «Песенники польских патриотических песен» с цветной вкладкой, посвященной 150-летию городского транспорта в Кракове. Торжества в Кракове завершит вечерний 93-й Урок пения «Радостная независимость» на площади Рынок.

Гданьск с утра отмечает годовщину восстановления независимости Польши парадом, участники которого пройдут через Старый город до Зеленой брамы, у которой будет исполнен государственный гимн. В Гдыне в 8:00 стартовал Гдыньский забег независимости. В Сопоте можно будет увидеть, в частности, парад ретро-автомобилей и пожарных машин, к которому присоединятся велосипедисты. В 12:00 запланирован благотворительный прыжок с пирса «Прыжок независимости — свободные в воде» (Skok Niepodległości – Wolni w wodzie), целью которого является продвижение идей благотворительности и помощи людям с инвалидностью.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко
Снова на Москву?
Снова на Москву? Аббас Галлямов