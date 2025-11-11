Президент Польши наградил Анджея Почобута Орденом Белого Орла
- 11.11.2025, 13:29
(Обновлено) Это высшая государственная награда.
Польский президент Кароль Навроцкий наградил белорусского журналиста, лидера польской диаспоры в Беларуси Анджея Почобута Орденом Белого Орла. Это произошло сегодня, 11 ноября, в День Независимости Польши.
«Орденом Белого Орла был награждён Анджей Почобут в признание выдающихся заслуг перед поляками в Беларуси, в частности за борьбу за права человека и непреклонную позицию в противостоянии проявлениям возрождающихся тоталитарных режимов. Орден будет вручён ему в ближайший возможный срок», — заявил Кароль Навроцкий.
Орден Белого Орла — высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов.
Как писал сайт Charter97.org, 22 октября Анджей Почобут получил премию имени Сахарова.
Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК). В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.
W Pałacu Prezydenckim rozpoczęła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych przez Prezydenta RP z okazji Narodowego Święta Niepodległości. pic.twitter.com/7KzPx6WQi6— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) November 11, 2025