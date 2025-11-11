закрыть
11 ноября 2025, вторник, 13:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Президент Польши наградил Анджея Почобута Орденом Белого Орла

  • 11.11.2025, 13:29
Президент Польши наградил Анджея Почобута Орденом Белого Орла
Анджей Почобут

(Обновлено) Это высшая государственная награда.

Польский президент Кароль Навроцкий наградил белорусского журналиста, лидера польской диаспоры в Беларуси Анджея Почобута Орденом Белого Орла. Это произошло сегодня, 11 ноября, в День Независимости Польши.

«Орденом Белого Орла был награждён Анджей Почобут в признание выдающихся заслуг перед поляками в Беларуси, в частности за борьбу за права человека и непреклонную позицию в противостоянии проявлениям возрождающихся тоталитарных режимов. Орден будет вручён ему в ближайший возможный срок», — заявил Кароль Навроцкий.

Орден Белого Орла — высшая государственная награда Польши, один из старейших польских орденов.

Как писал сайт Charter97.org, 22 октября Анджей Почобут получил премию имени Сахарова.

Журналиста и лидера ликвидированного властями «Союза поляков Беларуси» Анджея Почобута задержали в 2021 году. В феврале 2023 года его приговорили к 8 годам колонии по статьям о разжигании вражды и призывам к действиям против нацбезопасности (статьи 130 и 361 УК). В 2024 году Анджей Почобут стал почетным гражданином Варшавы.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин
Российских генералов пускают под нож
Российских генералов пускают под нож Александр Коваленко