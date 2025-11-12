Три точных попадания: дроны атаковали химзавод в Ставропольском крае РФ 1 12.11.2025, 8:36

2,692

Предприятие пылает.

В ночь на 12 ноября ударные беспилотники атаковали химическое предприятие «Ставролен», расположенное в городе Буденновск Ставропольского края РФ.

По заводу трижды прицельно ударили дроны, сообщил телеграм-канал «Supernova+».

"Буденновск, атакованный ООО «Ставролен». Продолжает гореть ... не менее трех точных попаданий», — говорится в сообщении.

Также в сети обнародовали фото, на котором видно зарево от пожара на ООО «Ставролен».

В то же время губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.

«От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновская произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме», — написал Владимиров.

На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Ставропольскому краю и поражение ООО «Ставролен».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com