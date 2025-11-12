Три точных попадания: дроны атаковали химзавод в Ставропольском крае РФ

Три точных попадания: дроны атаковали химзавод в Ставропольском крае РФ1
- 12.11.2025, 8:36
- 2,692
Предприятие пылает.
В ночь на 12 ноября ударные беспилотники атаковали химическое предприятие «Ставролен», расположенное в городе Буденновск Ставропольского края РФ.
По заводу трижды прицельно ударили дроны, сообщил телеграм-канал «Supernova+».
"Буденновск, атакованный ООО «Ставролен». Продолжает гореть ... не менее трех точных попаданий», — говорится в сообщении.
Также в сети обнародовали фото, на котором видно зарево от пожара на ООО «Ставролен».
В то же время губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров заявил, что российская ПВО отразила атаку украинских беспилотников над Буденновском.
«От обломков сбитых БПЛА на территории промзоны Буденновская произошло возгорание. Пожарные расчеты и экстренные службы работают на месте. По оперативным данным, пострадавших нет, жилые дома не повреждены, системы жизнеобеспечения действуют в штатном режиме», — написал Владимиров.
На момент публикации материала украинская сторона не комментировала атаки дронов по Ставропольскому краю и поражение ООО «Ставролен».