FT: У «Лукойла» нет будущего

Компанию могут отдать соратнику Путина Сечину.

После отказа США одобрить продажу зарубежных предприятий «Лукойла» нефтетрейдеру Gunvor компания оказалась перед угрозой потери как международных активов, так и российского бизнеса. В других странах власти могут забрать ее НПЗ, АЗС и месторождения, чтобы обеспечить их работу, а в России глаз на «Лукойл» уже давно положил давний соратник Владимира Путина, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Без международного подразделения, которое «Лукойл» активно развивал в течение двух десятилетий и превратил в эффективный, прибыльный бизнес, его перспективы на российском рынке, где доминирует «Роснефть», представляются крайне ограниченными. «Внутри страны все отдается «Роснефти» и «Газпром нефти», а зарубежный рынок для «Лукойла» теперь закрыт, сказал Financial Times оппозиционный политик Владимир Милов, который в начале 2000-х годов был заместителем министра энергетики: «У «Лукойла» нет будущего в бизнесе. Компании подрезали крылья».

Иностранные игроки после провала сделки с Gunvor могут предложить выкупить некоторые активы «Лукойла», которые в совокупности оцениваются в 14 млрд евро. Но его владельцы «уже готовятся к тому, что их активы могут просто отобрать» власти тех стран, где они находятся, сказал газете инсайдер на российском нефтяном рынке. На нем также активно циркулируют слухи о том, что государственная «Роснефть» может наконец получить контроль над крупнейшей частной нефтяной компанией России, завершив таким образом состоявшийся при Путине перевод основной части нефтяной отрасли в государственные руки.

По словам представителей российского энергетического сектора, до сих пор Путин неоднократно блокировал попытки Сечина захватить конкурента; но некоторые из них считают, что сейчас глава «Роснефти» может пойти на решительный штурм. Один из бывших сотрудников госкомпании сказал FT.

