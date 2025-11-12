закрыть
12 ноября 2025, среда, 13:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

FT: У «Лукойла» нет будущего

1
  • 12.11.2025, 12:52
  • 1,792
FT: У «Лукойла» нет будущего

Компанию могут отдать соратнику Путина Сечину.

После отказа США одобрить продажу зарубежных предприятий «Лукойла» нефтетрейдеру Gunvor компания оказалась перед угрозой потери как международных активов, так и российского бизнеса. В других странах власти могут забрать ее НПЗ, АЗС и месторождения, чтобы обеспечить их работу, а в России глаз на «Лукойл» уже давно положил давний соратник Владимира Путина, глава «Роснефти» Игорь Сечин.

Без международного подразделения, которое «Лукойл» активно развивал в течение двух десятилетий и превратил в эффективный, прибыльный бизнес, его перспективы на российском рынке, где доминирует «Роснефть», представляются крайне ограниченными. «Внутри страны все отдается «Роснефти» и «Газпром нефти», а зарубежный рынок для «Лукойла» теперь закрыт, сказал Financial Times оппозиционный политик Владимир Милов, который в начале 2000-х годов был заместителем министра энергетики: «У «Лукойла» нет будущего в бизнесе. Компании подрезали крылья».

Иностранные игроки после провала сделки с Gunvor могут предложить выкупить некоторые активы «Лукойла», которые в совокупности оцениваются в 14 млрд евро. Но его владельцы «уже готовятся к тому, что их активы могут просто отобрать» власти тех стран, где они находятся, сказал газете инсайдер на российском нефтяном рынке. На нем также активно циркулируют слухи о том, что государственная «Роснефть» может наконец получить контроль над крупнейшей частной нефтяной компанией России, завершив таким образом состоявшийся при Путине перевод основной части нефтяной отрасли в государственные руки.

По словам представителей российского энергетического сектора, до сих пор Путин неоднократно блокировал попытки Сечина захватить конкурента; но некоторые из них считают, что сейчас глава «Роснефти» может пойти на решительный штурм. Один из бывших сотрудников госкомпании сказал FT.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Россиянам отключают интернет
Россиянам отключают интернет Виталий Портников
Путин хочет откатить назад
Путин хочет откатить назад Иван Яковина
Кошелек, набитый зеками
Кошелек, набитый зеками Ирина Халип
Единственно верный путь
Единственно верный путь Леонид Невзлин