12 ноября 2025, среда, 13:52
WSJ: Руины Покровска обнажили истинное лицо Путина

  • 12.11.2025, 13:01
Война с Украиной — не о территориях, а об имперских амбициях.

Когда в Покровске российских военных стало больше, чем украинских защитников, город уже лежал в руинах, а тела людей лежали вдоль улиц. Эта жестокая битва демонстрирует истинную цель Кремля - не просто захват Донбасса, а восстановление влияния России на Украину и возвращение Москве статуса великой державы, пишет The Wall Street Journal.

Несмотря на усилия президента США Дональда Трампа, который призвал стороны «прекратить убийства» и попытался искать компромисс по территориям, мирная инициатива Белого дома буксует. Как отмечают аналитики, Путин не торгуется территориями, а воюет за историю, символы и «восстановление Российской империи».

«Трамп пытается решить проблему, но Путин консультируется с Петром Великим, Иваном Грозным и Екатериной Великой относительно своего видения», - иронично заметил Уильям Кортни, старший научный сотрудник Rand и бывший посол США. «Он мыслит имперскими категориями».

«Украина - не просто соседняя страна»

Еще до полномасштабного вторжения Путин опубликовал эссе, в котором утверждал, что украинцы и русские - «один народ», а сама Украина - «творение Ленина». Накануне вторжения он повторил это в обращении: «Украина для нас не просто соседняя страна, это неотъемлемая часть нашей собственной истории».

Для российского лидера, пережившего распад СССР как «величайшую геополитическую катастрофу XX века», война - попытка переписать историю и вернуть России роль равной Америке силы.

«Путин ведет эту войну, чтобы отменить результаты Холодной войны и вернуть России ее статус великой державы», - пояснил военный аналитик Руслан Пухов.

Иллюзия «сверхдержав»

После встречи Трампа и Путина на Аляске российские СМИ представляли саммит как символ равенства между двумя сверхдержавами. Для Кремля, говорят эксперты, настоящий успех - не мир, а признание России как силы, диктующей условия другим.

Несмотря на это, переговоры по Донбассу провалились. Москва требовала ограничения численности украинской армии, а Киев - гарантий безопасности.

Президент Владимир Зеленский предостерег Трампа, что Путин не остановится на Донбассе: «Зачем Путину административные границы Донбасса? Ему безразлично на Донбасс. Но кто сказал, что он не пойдет дальше через несколько лет?».

Санкции, соблазны и ядерные угрозы

Кремль, по данным журналистов, пытался повлиять на окружение Трампа, предлагая деловые интересы и возможность снять часть санкций. В то же время переговоры все больше заходят в тупик - и перерастают в риторическое ядерное противостояние.

После того как Москва продемонстрировала 15-часовое испытание крылатой ракеты с ядерным зарядом, Трамп публично ответил: «Вы должны прекратить войну. Война, которая должна была длиться одну неделю, сейчас продолжается уже четвертый год».

