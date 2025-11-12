Битвы за место в очереди на границе Польши и Беларуси вышли на новый уровень 1 12.11.2025, 15:02

1,310

Конфликт в очереди закончился шокирующим наездом на женщину.

Многочасовые и многодневные очереди на польско-белорусской границе довели водителей до точки кипения. Конфликт на польской дороге из-за места в очереди закончился шокирующим наездом на женщину, а видео с инцидентом разлетелось по соцсетям, пишет «Телеграф».

Очередь на выезд из Польши в Беларусь, давно превратившаяся в зону напряжённого противостояния, всколыхнула новость об инциденте, граничащим с попыткой умышленного убийства. Автомобиль сбил женщину, которая, по данным из чата для помощи в прохождении границы, пыталась воспрепятствовать водителю вклиниться в середине многокилометровой колонны ожидающих проезда через пункт пропуска.

Видео с места происшествия запечатлело последствия происшествия. Судя по всему, легковой автомобиль на белорусских номерах первого региона, несмотря на присутствие женщины перед ним, продолжил движение. Девушка оказалось на асфальте. «Человека сбили!» - слышно на видео и видео, как к месту происшествия сбегаются свидетели.

Как позже сообщили пользователи в чате, «водителя забрали стражи на разбор полетов».

Этот инцидент — лишь верхушка айсберга системного кризиса, царящего на польской границе. Многочасовые, а иногда многодневные очереди породили теневой бизнес по продаже мест.

«Держать кольцо!»: Борьба с «толиками»

Проблема вышла далеко за рамки бытовых ссор. Водители вынуждены организовывать собственные системы обороны против так называемых «толиков» – предприимчивых водителей, которые занимают очередь, чтобы потом продать свое место другим.

«Человека сбили!» - Битвы за место в очереди на границе Польши и Беларуси вышли на новый уровень pic.twitter.com/YshwPatlMC — Telegraf.news (@news_telegraf) November 12, 2025

В чатах то и дело раздаются призывы к самоорганизации: «Держать кольцо! Иначе толики не дадут выехать после кольца до утра. А тем кто после кольца, так тогда вообще не позавидуешь», – пишет один из водителей.

Другой делится тактикой, напоминающей фронтовые сводки: «После кольца никто не вклинился за последние часа 2. За спящими тоже народ ходит наблюдает, так что, если держать кольцо, то всё будет путём».

Однако не все готовы к коллективной борьбе, что лишь усугубляет ситуацию. «Они всегда будут вклиниваться и ничего ни кто не сделает. Когда мы, несколько человек, выходили, “мужчины” сидели в основном в своих авто и жрали своё сало вонючее», – с отчаянием комментирует третий участник чата, жалуясь на пассивность соседей по очереди.

Видео с наездом вызвало бурную реакцию. Хотя действия водителя никто не оправдывает, некоторые в комментариях выражают понимание того отчаяния, которое годами копится у людей в этих очередях.

«Его не оправдываю. Но думаю после этого случая, поляки возьмутся за хождение вдоль очереди, придется стоять в очереди и не высовываться с машины», – выразил надежду один из водителей.

Однако, как отметил другой комментатор, водителю-нарушителю в какой-то мере удалось достичь своей цели: «Мужчине все же удалось вклиниться в очередь». Т.е. польская полиция его отпустила?

