Битвы за место в очереди на границе Польши и Беларуси вышли на новый уровень1
- 12.11.2025, 15:02
- 1,310
Конфликт в очереди закончился шокирующим наездом на женщину.
Многочасовые и многодневные очереди на польско-белорусской границе довели водителей до точки кипения. Конфликт на польской дороге из-за места в очереди закончился шокирующим наездом на женщину, а видео с инцидентом разлетелось по соцсетям, пишет «Телеграф».
Очередь на выезд из Польши в Беларусь, давно превратившаяся в зону напряжённого противостояния, всколыхнула новость об инциденте, граничащим с попыткой умышленного убийства. Автомобиль сбил женщину, которая, по данным из чата для помощи в прохождении границы, пыталась воспрепятствовать водителю вклиниться в середине многокилометровой колонны ожидающих проезда через пункт пропуска.
Видео с места происшествия запечатлело последствия происшествия. Судя по всему, легковой автомобиль на белорусских номерах первого региона, несмотря на присутствие женщины перед ним, продолжил движение. Девушка оказалось на асфальте. «Человека сбили!» - слышно на видео и видео, как к месту происшествия сбегаются свидетели.
Как позже сообщили пользователи в чате, «водителя забрали стражи на разбор полетов».
Этот инцидент — лишь верхушка айсберга системного кризиса, царящего на польской границе. Многочасовые, а иногда многодневные очереди породили теневой бизнес по продаже мест.
«Держать кольцо!»: Борьба с «толиками»
Проблема вышла далеко за рамки бытовых ссор. Водители вынуждены организовывать собственные системы обороны против так называемых «толиков» – предприимчивых водителей, которые занимают очередь, чтобы потом продать свое место другим.
«Человека сбили!» - Битвы за место в очереди на границе Польши и Беларуси вышли на новый уровень pic.twitter.com/YshwPatlMC— Telegraf.news (@news_telegraf) November 12, 2025
В чатах то и дело раздаются призывы к самоорганизации: «Держать кольцо! Иначе толики не дадут выехать после кольца до утра. А тем кто после кольца, так тогда вообще не позавидуешь», – пишет один из водителей.
Другой делится тактикой, напоминающей фронтовые сводки: «После кольца никто не вклинился за последние часа 2. За спящими тоже народ ходит наблюдает, так что, если держать кольцо, то всё будет путём».
Однако не все готовы к коллективной борьбе, что лишь усугубляет ситуацию. «Они всегда будут вклиниваться и ничего ни кто не сделает. Когда мы, несколько человек, выходили, “мужчины” сидели в основном в своих авто и жрали своё сало вонючее», – с отчаянием комментирует третий участник чата, жалуясь на пассивность соседей по очереди.
Видео с наездом вызвало бурную реакцию. Хотя действия водителя никто не оправдывает, некоторые в комментариях выражают понимание того отчаяния, которое годами копится у людей в этих очередях.
«Его не оправдываю. Но думаю после этого случая, поляки возьмутся за хождение вдоль очереди, придется стоять в очереди и не высовываться с машины», – выразил надежду один из водителей.
Однако, как отметил другой комментатор, водителю-нарушителю в какой-то мере удалось достичь своей цели: «Мужчине все же удалось вклиниться в очередь». Т.е. польская полиция его отпустила?