12 ноября 2025, среда, 15:54
ВСУ ликвидировали российского наемника из Гродно

  • 12.11.2025, 15:49
ВСУ ликвидировали российского наемника из Гродно

Белорус воевал на стороне оккупантов.

Житель Гродно Евгений Станкевич погиб на войне в Украине, он воевал на стороне России, о смерти мужчины в соцсетях сообщила его жена, пишет Hrodna.Life.

Евгению Станкевичу было 34 года, его похоронили на Аульском кладбище в Гродно.

Как пишет издание, у пары была совместная дочь, у Журавлевой, кроме нее, еще двое.

Весной 2025 года украинский проект «Хочу жить» опубликовал список из 742 граждан Беларуси, воевавших или воюющих на стороне РФ. Среди них был и Станкевич, он числился погибшим, причина смерти — «размозжение головы».

Ранее, как писал сайт Charter97.org, ВСУ ликвидировали российского наемника из Светлогорского района Беларуси.

