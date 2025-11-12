ВСУ ликвидировали российского наемника из Гродно
- 12.11.2025, 15:49
Белорус воевал на стороне оккупантов.
Житель Гродно Евгений Станкевич погиб на войне в Украине, он воевал на стороне России, о смерти мужчины в соцсетях сообщила его жена, пишет Hrodna.Life.
Евгению Станкевичу было 34 года, его похоронили на Аульском кладбище в Гродно.
Как пишет издание, у пары была совместная дочь, у Журавлевой, кроме нее, еще двое.
Весной 2025 года украинский проект «Хочу жить» опубликовал список из 742 граждан Беларуси, воевавших или воюющих на стороне РФ. Среди них был и Станкевич, он числился погибшим, причина смерти — «размозжение головы».
Ранее, как писал сайт Charter97.org, ВСУ ликвидировали российского наемника из Светлогорского района Беларуси.