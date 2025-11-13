закрыть
Указания Лукашенко игнорируют

  • 13.11.2025, 13:08
Указания Лукашенко игнорируют

Впереди маячит очередной «последний разговор» о падеже скота.

На прошлой неделе «Салідарнасць» писала о предварительной проверке, проведенной Комитетом госконтроля во исполнение «жесточайшего поручения» правителя «навести порядок к 7 ноября».

Речь шла о Витебской области, которую Лукашенко в ходе недавнего совещания раскритиковал в пух и прах. Глава КГК отмечал неделю назад, что регион начали приводить в порядок, привлекая к работам в хозяйствах даже учителей.

Но, по словам главного контролера, при этом делались «в основном работы внешнего характера — покраска, побелка, вывоз органики, уборка мусора».

Тогда Василий Герасимов пообещал, что сотрудники его ведомства продолжат проверять хозяйства области все выходные. И вот новый результат.

КГК проверил 46 сельхозорганизаций региона. Как и в прошлый раз, «с целью оперативного наведения порядка были привлечены работники организаций других сфер». Как и в прошлый раз, это нисколько не спасло ситуацию: «на молочно-товарных фермах и комплексах наводится порядок, но есть и некоторые нарушения».

Что же скрывается за скромным определением «некоторые нарушения»? И снова слово контролерам:

— Основные типичные нарушения и недостатки — несоблюдение рационов кормления скота, отсутствие размораживателей молозива и пастеризаторов молока, ненаведение полного порядка и несоблюдение требований технологических регламентов по содержанию и кормлению скота, незавершение подготовки к зимне-стойловому содержанию сельхозживотных и другие.

Иными словами, сколько не крась забор у фермы, коровам от этого не легче. А значит — впереди маячит очередной «последний разговор» о падеже скота.

