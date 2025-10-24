Лукашенко заявил о саботаже 19 24.10.2025, 18:02

Потерян контроль над Витебской областью.

Лукашенко в пятницу собрал совещание о мерах по обеспечению устойчивого развития Витебской области и ситуации с падежом крупного рогатого скота. И начал с критики чиновников.

«Начинаю подозревать, откровенного саботажа. Возможно, руководство облисполкома потеряло рычаги управления регионом? Или в области происходят непоправимые процессы, требующие срочного вмешательства извне, вплоть до силовых структур?»

Ранее Лукашенко заявил, что ему стало плохо после доклада КГБ. Диктатор также признался, что поручил главе Комитета госконтроля Василию Герасимову совместно с КГБ подготовить отчет о том, «чем дышит народ».

— Но не то, что там в тиктоках квокаются и токаются — это я с помощниками прочитаю. А то, что не слышно, не видно — у них (спецслужб. — Прим. ред.) специальные методы. И когда он (Василий Герасимов. — Прим. ред.) мне доложил на нескольких страницах — мне стало плохо вообще. Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области. Ужасная безответственность снизу доверху, — рассказал Лукашенко.

