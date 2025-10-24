Лукашенко стало плохо после секретного отчета о том, чем «дышит народ» 1 24.10.2025, 15:22

Диктатор сам в этом публично признался.

Ситуация в Витебской области — хуже, чем где-либо. Такую оценку дал Александр Лукашенко 24 октября на совещании по «обеспечению устойчивого развития региона».

— Мы анализируем ситуацию в Витебской области. Она печальная. Она хуже, чем где-либо, и даже по тем вопросам, которые для меня запредельны и неприемлемы, как падеж скота — у вас 140% рост к уровню прошлого года. Это для меня неприемлемо, — подчеркнул Лукашенко.

Диктатор также признался, что поручил главе Комитета госконтроля Василию Герасимову совместно с КГБ подготовить отчет о том, «чем дышит народ».

— Но не то, что там в тиктоках квокаются и токаются — это я с помощниками прочитаю. А то, что не слышно, не видно — у них (спецслужб. — Прим. ред.) специальные методы. И когда он (Василий Герасимов. — Прим. ред.) мне доложил на нескольких страницах — мне стало плохо вообще. Я увидел ужаснейшую ситуацию в Витебской области. Ужасная безответственность снизу доверху, — рассказал Лукашенко.

Спикер отметил, что знает, «чем дышат начальники». Они дрожат «от страха, когда требуешь». А те из них, кто побывал «в местах не столь отдаленных», по оценке Лукашенко, становятся золотыми людьми.

— Поверьте, я наблюдаю за этим. Только и знаю. Один [чиновник] пришел [ко мне], попросил: «Того отпусти [из колонии], он будет там работать». Третий, пятый — горы сворачивают, все могут. Но почему вы не делаете это в спокойном режиме?! Вы думаете, у меня это мимо проходит?! Вот поругался, пошумел, покричал, даже матерных пару слов кому-то сказал и все так прошло? Да нет. Я очень эмоциональный восприимчивый человек и мне хотелось бы с вами работать по-хорошему. Но с вами невозможно работать по-хорошему, когда ты видишь, что происходит, — возмутился Лукашенко.

Политик упрекнул главу КГК Василия Герасимова в том, что тот в своем отчете прислал ему фотографии телят, которые «корячатся». Он рассказал, что и у него на ферме есть молодняк.

— Я прихожу на свою ферму и, когда вижу малышей этих, сажусь возле них — там и палец пососет, руку там — ну, знаете, как теленочек маленький только что из-под коровы. И когда я вижу их полумертвых (на фотографиях в отчете КГК. — Прим. ред.) и отношение людей к этому — слушайте, меня это бесит. Нельзя с животными так обращаться. Они же беззащитные. Они же — не мы. Мы, люди, можем защититься, убежать, спрятаться, а они этого не могут. Они надеются на нас. А мы к ним так относимся…

Лукашенко подчеркнул, что ужаснулся, когда изучил полностью анализ по Витебской области, который Герасимов прислал ему «к ночи»:

— Пьянство, безответственность. У меня возникло желание взять и все это вам прочитать. Потом думаю: «Ну такими матами ругаться <…> — это ужасно для «президента». Потом я подумал: «А пусть Герасимов прочитает». Он писал — пусть он и читает. Но и он, наверное, не согласится.

В итоге диктатор пообещал опубликовать отчет с «матами-перематами», чтобы начальники понимали, «что происходит там, внизу» и чего они «не видят».

