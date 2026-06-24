Духовный наставник Трампа выступил с заявлением о войне в Украине
- 24.06.2026, 4:14
Россия должна понести ответственность за все совершенные военные преступления в Украине.
США не могут просто сидеть и смотреть, как россияне убивают мирное население в Украине, заявил американский пастор, духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс в интервью YouTube-каналу «Насправді MAX».
На вопрос журналистки о том, что бы Бернс посоветовал главе Белого дома в отношении Украины, он перечислил три пункта:
США должны быть уверены, что Украина располагает всем необходимым арсеналом оружия, требующимся для противостояния российской агрессии;
Следует оказывать давление на Европу, чтобы быть уверенными в том, что все страны и НАТО находятся на стороне Украины. Бернс отметил, что Украина не является членом Альянса, но страны НАТО должны понимать, что Россия является их врагом. Он подчеркнул, что Украина в настоящее время является единственной военной силой, стоящей между войной и миром в Европе;
Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы страны Европы и США были уверены, что Россия никогда больше не решится на нападение.
«Это самое важное, и это должно быть уже сейчас», – считает духовный советник президента США.
Также Бернс поделился, что не верит в реальный мир, если Россия не признает свою вину.
«Они должны покаяться на государственном уровне. Пока мы не видим даже намека на это», – отметил американский пастор.
Бернс считает, что Россия должна заплатить за все совершенные военные преступления против гражданского населения Украины, детей и военных.