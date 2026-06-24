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Духовный наставник Трампа выступил с заявлением о войне в Украине

  • 24.06.2026, 4:14
Духовный наставник Трампа выступил с заявлением о войне в Украине

Россия должна понести ответственность за все совершенные военные преступления в Украине.

США не могут просто сидеть и смотреть, как россияне убивают мирное население в Украине, заявил американский пастор, духовный советник президента США Дональда Трампа Марк Бернс в интервью YouTube-каналу «Насправді MAX».

На вопрос журналистки о том, что бы Бернс посоветовал главе Белого дома в отношении Украины, он перечислил три пункта:

США должны быть уверены, что Украина располагает всем необходимым арсеналом оружия, требующимся для противостояния российской агрессии;

Следует оказывать давление на Европу, чтобы быть уверенными в том, что все страны и НАТО находятся на стороне Украины. Бернс отметил, что Украина не является членом Альянса, но страны НАТО должны понимать, что Россия является их врагом. Он подчеркнул, что Украина в настоящее время является единственной военной силой, стоящей между войной и миром в Европе;

Украина должна иметь надежные гарантии безопасности, чтобы страны Европы и США были уверены, что Россия никогда больше не решится на нападение.

«Это самое важное, и это должно быть уже сейчас», – считает духовный советник президента США.

Также Бернс поделился, что не верит в реальный мир, если Россия не признает свою вину.

«Они должны покаяться на государственном уровне. Пока мы не видим даже намека на это», – отметил американский пастор.

Бернс считает, что Россия должна заплатить за все совершенные военные преступления против гражданского населения Украины, детей и военных.

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