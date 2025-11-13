закрыть
13 ноября 2025, четверг, 17:56
Стало известно, почему самолет «Белавиа», вылетевший в Баку, вернулся в Минск

  • 13.11.2025, 17:23
  • 1,676
Embraer-195 пробыл в небе лишь полчаса.

Сегодня утром появилась информация, что вечером 12 ноября самолет, выполнявший рейс «Минск — Баку», после взлета вернулся в аэропорт. Теперь стала известна официальная причина произошедшего, сообщают «Минск-Новости».

В Азербайджан должен был направляться пассажирский самолет Embraer-195 авиакомпании «Белавиа», однако через полчаса после взлета борт вернулся назад.

«Самолет вылетел из Минска в Баку в 23:17. Вскоре после взлета была обнаружена техническая неисправность и, по решению командира воздушного судна, самолет вернулся в базовый аэропорт в 23:46», — рассказали в авиакомпании. — После возвращения Embraer-195 был оперативно заменен на «Боинг 737-300» — в результате рейс вылетел в Азербайджан в 2:20. Пока проводилась замена борта, пассажирам были предложены прохладительные напитки».

В компании «Белавиа» принесли извинения за сложившуюся ситуацию: сотрудники сделали все возможное, чтобы минимизировать неудобства.

